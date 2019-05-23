Театральный фестиваль "Радуга" в Петербурге собрал спектакли из шести стран Европы и Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный театральный фестивале "Радуга" в двадцатый раз открылся в четверг в Санкт-Петербурге. На сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева зрители увидели спектакль "Нора, или Кукольный дом" Генрика Ибсена в постановке Тимофея Кулябина.

Эта работа российского режиссера уже получила признание у зрителей Цюриха, где спектакль был поставлен в театре Шаушпильхаус с использованием современных технологий. А всего в течение недели будут показаны спектакли еще 13 коллективов из России, а также Великобритании, Китая, Франции и Эстонии.

"Примечательно, что из семи зарубежных спектаклей фестивальной афиши три были поставлены режиссерами из России", - обратила внимание исполнительный директор и куратор программы Мария Наймарк, выступившая на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

По ее мнению, эта тенденция "говорит о том, что театральный мир гораздо более проникаемый друг в друга, и он не имеет границ". Характеризуя российскую часть программы, она отметила, что "не только в крупных столицах, но и в более мелких городах ныне концентрируются достаточно известные театральные явления и открытия, и тут все зависит от личности создателей спектаклей".

Так, небольшой город Лесосибирск Красноярского края стал известен в России благодаря театру "Поиск" с его талантливой постановкой "Мертвых душ", осуществленной Олегом Липовецким. Труппа получила приглашение на фестиваль, как и Саха академический театр, много гастролирующий ныне и по стране, и за рубежом. На "Радуге" выступят также Московский ТЮЗ, Театр кукол из Карелии, Казанский драматический театр. Половина из привезенных спектаклей - номинанты "Золотой маски". Многие режиссеры-постановщики приедут на фестиваль со своими коллективами.

Настоящую радугу впечатлений обещают зрителям гости из-за рубежа. Так, Лондонский HUNCH theatre покажет инсценировку по "Герою нашего времени" Михаила Лермонтова в постановке белорусского режиссера Владимира Щербаня. Философскую притчу "Одна абсолютно счастливая деревня" в постановке Анатолия Ледуховского привезет Русский театр Эстонии. А самый дальний гость - Детский художественный театр "Цзинань" из Китайской Народной Республики предложит зрителям спектакль "Конфуций" о величайшем древнем мыслителе и философе Китая.

Своеобразной увертюрой основной программы "Радуги" стал на этот раз показанный в начале мая на сцене ТЮЗа спектакль английского режиссера Питера Брука "Узник". Эта работа 94-летнего мастера мировой театральной режиссуры впервые была показана в России как своеобразный подарок фестивалю и петербургским зрителям.

О фестивале

Фестиваль "Радуга" ведет свою историю с февраля 2000 года и ежегодно в пору белых ночей объединяет в стенах ТЮЗа тысячи петербуржцев, гостей города, а также профессионалов и теоретиков театрального искусства из многих стран. В нынешнем году второй фестивальной сценой станет Молодежный театр на Фонтанке.

Концепция фестиваля - современная драматургия и режиссерская интерпретация классики для молодежной аудитории. В 2016 году театральный проект "Радуга" был награжден Премией правительства Российской Федерации в области культуры.