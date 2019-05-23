Минкультуры надеется на принятие в 2019 году закона по борьбе с билетными спекулянтами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ надеется, что закон, регулирующий продажу театральных билетов, а также ограничивающий деятельность перекупщиков, будет принят в 2019 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"Министерством культуры разработан и принят Госдумой в I чтении законопроект о продаже билетов в целях устранения возможностей для спекуляции. Руководство Большого театра является одним из последовательных сторонников принятия закона и вело активную работу над его доработкой. Надеемся, что закон будет принят в 2019 году и станет эффективным средством по борьбе со спекулянтами", - отметили в пресс-службе.

Ранее Счетная палата (СП) РФ в ходе проверки Большого театра выявила недостатки механизма распространения билетов на его спектакли, что, по мнению ведомства, создает риски попадания билетов к спекулянтам. Генеральный директор театра Владимир Урин заявлял ТАСС, что учреждение готово учесть замечания Счетной палаты и в случае необходимости скорректировать систему продажи билетов. СП также нашла нарушения в Эрмитаже и Госфильмофонде.

Представители министерства добавили, что указанные учреждения учли замечания и предписания, выданные СП, и работают над устранением нарушений. "В частности, Госфильмофондом приняты меры для предотвращения нарушений, лица, причастные к нарушениям в 2018 году, уволены из организации. Новое руководство учреждения оказывает всестороннее содействие Счетной палате в выявлении случаев нарушений при расходовании средств федерального бюджета", - подчеркнули в пресс-службе.