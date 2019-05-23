Спектакль "Кармен" Максима Диденко откроет театральную программу "Черешневого леса"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьерный показ знаменитой оперы Жоржа Бизе "Кармен" в новом прочтении режиссера Максима Диденко, который состоится в пятницу в московском зале "Зарядье", станет первой постановкой в рамках театральной программы XIX Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

"Это история, происходящая в воображении очень пожилого Хозе, который находится практически на пороге смерти. Всю свою жизнь он беспрерывно прокручивал в голове этот сюжет, и это - последний виток", - отметил режиссер спектакля Максим Диденко.

Артисты представят на сцене осовремененную историю Проспера Мериме, при этом одного героя будут играть разноплановые актеры. Так, роль Хозе исполнят одновременно театральный и киноактер Александр Балуев и танцор Эдуард Ахметшин, партию Кармен - прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина и оперная дива Карина Хэрунц. Солист Большого театра и миланского театра "Ла Скала" баритон Василий Ладюк сыграет Эскамильо. "Зритель наблюдает момент перед кончиной Хозе. Все остальные герои - фантомы его памяти. На сцене, в реальности существует один герой, все остальные существа - в рамках его воспоминаний", - пояснил Диденко.

Художником спектакля стала Айдан Салахова, это ее первая театральная работа. Произведения Салаховой находятся в собрании Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства и других коллекциях. Одной из задумок художника стали своеобразные коконы, в которых время от времени будут исчезать участники спектакля и даже дирижер.

Постановкой хореографии "Кармен" занимался неоднократный лауреат "Золотой маски" Владимир Варнава, автором текстов стал поэт Михаил Чевега, а музыки - Алексей Сюмак. Спектакль пройдет в сопровождении ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.

Московские зрители увидят постановку 24, 25 и 26 мая, после чего артисты выступят за границей. "Мы повезем постановку в Венецию и в Метрополитен-опера в Нью-Йорк, покажем также в "Ла Скала" в Милане. Мы попробуем все это сделать на следующей неделе", - добавил режиссер спектакля.