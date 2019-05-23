Мариинка впервые за всю свою историю поставила оперу Джакомо Пуччини "Девушка с Запада"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в пятницу на своей Новой сцене премьеру оперы Джакомо Пуччини "Девушка с Запада". Первый показ приурочен к открытию XXVII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

Опера Пуччини появилась на афише Мариинского театра впервые. Осуществил постановку по приглашению музыкального руководителя спектакля Валерия Гергиева французский режиссер Aрно Бернар, который два года назад поставил в Мариинском оперу Джузеппе Верди "Сицилийская вечерня". В работе над спектаклем "Девушка с Запада" режиссер выступил также как художник-постановщик, художник по свету и художник по костюмам в соавторстве с Марианной Странской.

"Опера "Девушка в Запада" - очень сильное сочинение, и действие отлично работает в том виде, в котором задумывалось - в виде вестерна. Поэтому я не стал переносить сюжет в другой временной период. Эту оперу сложно поставить, но она фантастическая. В ней 17 персонажей и не просто маленьких ролей, а значимых сольных партий - это огромный объем работы", - сказал режиссер в беседе с журналистами. - Мариинский театр, пожалуй, единственный в мире, у которого есть возможность одновременно выставить несколько составов исполнителей для такого спектакля. Именно поэтому мы с Валерием Гергиевым выбрали эту оперу - она позволяет показать все возможности оперной труппы Мариинского театра".

В партии главной героини оперы - Минни - готовятся выступить семь солисток труппы: Мария Баянкина, Анна Маркарова, Амалия Гогешвили, Виктория Ястребова, Ирина Макарова, Екатерина Соловьева, Екатерина Шиманович. Объявлены три состава исполнителей мужских партий.

Впервые в России эта опера Пуччини прозвучала под названием "Дочь Запада" в московской Опере Серея Зимина в 1913 году, спустя три года после ее триумфа в Метрополитен-опере (США), где ею дирижировал Артуро Тосканини. В советское время "Девушка с Запада" ставилась в Ленинградском Малом оперном театре (1941), а также в Риге и Новосибирске.