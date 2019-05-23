Всеармейский музыкальный конкурс впервые пройдет на открытых площадках в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Выступления на открытых площадках впервые пройдут в рамках шестого Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России, который стартует в Севастополе 24 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

"Впервые в Севастополе с 24 по 29 мая пройдет VI Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации "Словом и делом". 12 ансамблей готовы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего коллектива Вооруженных сил. Впервые в истории проведения смотра помимо конкурсной программы коллективы подарят свое творчество всем жителям и гостям Севастополя, выступая на открытых площадках и в парках города", - говорится в сообщении.

В частности, на летней эстраде Приморского бульвара выступит ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная Звезда". В Балаклавском доме культуры пройдет концерт ансамбля песни и пляски Северного флота.

Всего в конкурсе принимают участие песенные и танцевальные коллективы, представляющие Южный, Центральный, Западный и Восточный военные округа, Черноморский, Северный, Тихоокеанский и Балтийский флоты, а также Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска. Коллективы представят свои конкурсные программы с 25 по 28 мая на сцене драматического театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренева.

Награждение победителей смотра-конкурса состоится 29 мая на площади Нахимова - главной площади Севастополя.