Мединский считает "чудовищным инцидентом" запрет песни "Темная ночь" в Гданьске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал "чудовищным инцидентом" запрет исполнения в Гданьском музее Второй мировой войны песни "Темная ночь". Об этом глава ведомства сказал в пятницу ТАСС.

18 мая в рамках "Европейской ночи музеев" руководитель музея Второй мировой войны в Гданьске Кароль Навроцки прервал выступление польских музыкантов, исполнявших песню "Темная ночь", написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Навроцки назвал произведение "большевистским", а его исполнение - неуместным в стенах музея.

"Да, я знаю об этом инциденте, - сказал Мединский в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. - Считаю его чудовищным".

Он убежден, что "более чудовищно разве что последовавшее разъяснение музея: мол, это романтическая песня красноармейца, который тоскует по Родине по пути через Польшу в Берлин "до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин (и часто детей)".

"Этот комментарий за гранью добра и зла, - продолжил министр. - Жаль, что я вынужден напоминать польским коллегам - деятелям культуры(!) - очевидные истины и исторические факты. Но приходится".

Мединский отметил, что польский "Музей Второй мировой войны находится в Гданьске только потому, что в боях за его освобождение погибли 10 тыс. красноармейцев, потому, что в 1945 году этот город перестал быть Данцигом и был передан Польше волей победителя - Советского Союза".

Сам музей, посвященный именно такому исходу Второй мировой войны, продолжил Мединский, "существует только потому, что красноармеец, которого ждет дома любимая "... и у детской кроватки тайком слезу утирает...", дошел до Берлина и победил".

Сама Польша, сказал министр, "сегодня существует только потому, что ее освободила Красная армия". А иначе, "по планам германского нацистского режима, она была приговорена к тотальному истреблению: на территории генерал-губернаторства бывшей Польши должно было остаться 5% поляков". "В обиходе Рейха уже и слова-то такого не было - "Польша", - напомнил Мединский. - До того момента, пока не пришел советский солдат, пока Красная армия не положила 600 тыс. жизней за то, чтобы Польша вообще была".

"Если потомки приговоренных к истреблению польских граждан, потомки наших братьев по оружию, солдат Войска Польского, считают, что все это наши и их предки делали в каких-то "перерывах", если они считают нормальным оскорбление не только русской, но в первую очередь собственной культуры и исторической памяти, - Бог им судья", - заключил Мединский.

Позиция МИД

24 мая на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что запрет песни "Темная ночь" говорит о попытке дегуманизации Советской армии, а также носит оскорбительный характер.

Она напомнила, что после инцидента на официальном сайте музея было опубликовано заявление с "оскорблениями в адрес красноармейцев". Песня "Темная ночь" была названа пропагандистской, а выступление артистов - срежиссированной политической провокацией. Захарова убеждена, что "этот пресс-релиз носит не только оскорбительный, а просто действительно националистический, где-то на грани просто уже расистского, оттенок и посыл, что делает невозможным его прямое цитирование".