Бахрушинский музей покажет на "Интермузее" четырехметрового носорога и "древо театра"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина покажет на XXI Международном фестивале "Интермузей" четырехметрового носорога, пятиметровое "древо театра" и платье с трехметровым шлейфом. Об этом сообщила пресс-служба музея в пятницу.

"Носорог - декорация из оперы современного российского композитора Александра Вустина "Влюбленный дьявол", он создан из 18 тыс. пластиковых пробок. Носорог будет символизировать упорство и труд деятелей театра. Вторым элементом станет "древо театра", которое представит традиции, путь развития и историю театра. Это настоящее, живое дерево, которое "вырастет" на стенде музея", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на ветвях "древа театра" планируется разместить названия российских театров. "После выставки дерево будет высажено на территории музея Бахрушина. Еще одним арт-объектом выступит платье с трехметровым шлейфом из оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур". Оно призвано раскрыть утонченность и изысканность театра", - сообщили в пресс-службе и добавили, что носорога и платье музею предоставил Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Интермузей" пройдет с 30 мая по 2 июня и объединит несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего фестиваля звучит как "Диалог профессионалов". Председателем жюри в этом году стала генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВДНХ, в ЦДХ, в ЦВЗ "Манеж", а в 2002 году - в Санкт-Петербургском Манеже. В прошлом году фестиваль проводили на ВДНХ.

О музее

Бахрушинский музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России, в фондах которого представлено более 1,5 млн экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, в "Доме-ателье архитектора Ф. О. Ливчака" - филиале Музея-заповедника "Родина В. И. Ленина". А в 2017 году открылся филиал музея в Зарайске, на родине Бахрушиных.