Подрядчика для реставрации усадьбы Баташева в Москве планируют определить в июне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в июне определят подрядчика, который отреставрирует главный корпус усадьбы промышленника Баташева на Яузской улице, где расположена городская больница № 23 имени И. В. Давыдовского. Он будет выбран по конкурсу с ограниченным участием, сообщила в пятницу пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Здание признано объектом культурного наследия, подрядчику надлежит его отреставрировать и приспособить под современное использование, а именно - разместить лечебные отделения хирургического профиля. История городской больницы имени Давыдовского, которая сейчас расположена в здании, известной также, как Яузская больница, насчитывает 150 лет. Поэтому в качестве конкурентной процедуры был выбран конкурс с ограниченным участием, потенциальному подрядчику необходимо обладать квалификацией, опытом и профессионализмом при выполнении работ на столь сложном объекте", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Уточняется, что заказчиком выступает ГКУ "Мосреставрация", начальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд рублей. Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 29 мая, победитель конкурса будет определен в июне. В здании будет необходимо отреставрировать белокаменные элементы фасада, люстры, изразцовые печи, декоративную отделку, оконные и дверные блоки. Также будущий подрядчик должен провести консервацию живописи в помещении домовой церкви, восстановить стропильные конструкции крыши.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют летом этого года начать реставрацию главного корпуса усадьбы Баташева, а завершение работ намечено на 2021 год. По данным на портале мэра и правительства Москвы, в состав больницы № 23 сегодня входит 15 корпусов, часть из которых - объекты культурного наследия. Некоторые корпуса ранее входили в усадебный ансамбль рода Баташевых. Эта усадьба, построенная в 1796-1802 годах, является образцом русского классицизма. В 1870-х годах ее выкупил Попечительский совет заведений общественного призрения в Москве и открыл на ее базе больницу для чернорабочих.