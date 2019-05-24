Российские кинокомпании в Канне заключили сделки по прокату мультфильмов за рубежом

КАНН, 24 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Российские кинокомпании заключили в Канне соглашения по прокату мультфильмов в более 20 стран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Экспоконтент" по итогам завершившегося кинорынка March du film, который был организован на территории Каннского кинофестиваля.

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"В этом году 17 российских кинокомпаний представили свои новые фильмы на объединенном стенде Made in Russia, где заключили сделки о продаже прав на зарубежные рынки и договорились о сотрудничестве с международными партнерами", - заявили в пресс-службе. По словам гендиректора "Экспоконтента" Александры Модестовой, "Made in Russia - это площадка, на которой кинокомпании могут развивать свой бизнес, наращивать международные продажи, вкладывая доход в дальнейшее производство, в создание проектов высокого уровня".

По итогам переговоров были заключены соглашения на прокат мультфильма "Бука" в Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Болгарии, Чехии, Словакии, Израиле, Турции и других в странах.

Большой интерес у каннской аудитории вызвал и другой российский мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта". Анимационная лента будет показана в Италии, Испании, Португалии, Южной Корее, Малайзии, в государствах Юго-Восточной Азии и Южной Африки.

Одним из значимых проектов, представленных на кинорынке, стал мультфильм "Гензель и Гретель". Ранее генеральный директор "Экспоконтента" сообщила корреспонденту ТАСС, что анимационная студия Wizart решила объединить усилия в работе над этим мультфильмом с американским партнером - компанией QED International. В рамках сотрудничества американская киностудия станет соинвестором проекта, а также будет отвечать за усиление международного потенциала совместно созданных анимационных проектов. Речь идет о привлечении западных специалистов, об участии в креативной составляющей, необходимой для вывода проекта на международный уровень, в работе над озвучиванием и созданием саундтрека, а также об американском кинопрокате фильма.

Кроме этого, российская студия продала права на четвертый фильм франшизы "Снежная Королева" корейскому дистрибьютору Line Friends.