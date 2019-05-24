Российские кинокомпании в Канне заключили сделки по прокату мультфильмов за рубежом

КАНН, 24 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Российские кинокомпании заключили в Канне соглашения по прокату мультфильмов в более 20 стран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Экспоконтент" по итогам завершившегося кинорынка March du film, который был организован на территории Каннского кинофестиваля.
"В этом году 17 российских кинокомпаний представили свои новые фильмы на объединенном стенде Made in Russia, где заключили сделки о продаже прав на зарубежные рынки и договорились о сотрудничестве с международными партнерами", - заявили в пресс-службе. По словам гендиректора "Экспоконтента" Александры Модестовой, "Made in Russia - это площадка, на которой кинокомпании могут развивать свой бизнес, наращивать международные продажи, вкладывая доход в дальнейшее производство, в создание проектов высокого уровня".
По итогам переговоров были заключены соглашения на прокат мультфильма "Бука" в Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Болгарии, Чехии, Словакии, Израиле, Турции и других в странах.
Большой интерес у каннской аудитории вызвал и другой российский мультфильм - "Щелкунчик и волшебная флейта". Анимационная лента будет показана в Италии, Испании, Португалии, Южной Корее, Малайзии, в государствах Юго-Восточной Азии и Южной Африки.
Одним из значимых проектов, представленных на кинорынке, стал мультфильм "Гензель и Гретель". Ранее генеральный директор "Экспоконтента" сообщила корреспонденту ТАСС, что анимационная студия Wizart решила объединить усилия в работе над этим мультфильмом с американским партнером - компанией QED International. В рамках сотрудничества американская киностудия станет соинвестором проекта, а также будет отвечать за усиление международного потенциала совместно созданных анимационных проектов. Речь идет о привлечении западных специалистов, об участии в креативной составляющей, необходимой для вывода проекта на международный уровень, в работе над озвучиванием и созданием саундтрека, а также об американском кинопрокате фильма.
Кроме этого, российская студия продала права на четвертый фильм франшизы "Снежная Королева" корейскому дистрибьютору Line Friends.