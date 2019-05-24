В ГД внесли законопроект, смягчающий возрастную маркировку произведений литературы и кино

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская совместно с группой коллег внесла на рассмотрение палаты пакет законопроектов, снимающих большую часть (кроме "18+") возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа. Документы размещены в пятницу в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается не распространять действие федерального закона "О защите детей от информации", регулирующего существующие возрастные ограничения "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+", на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на "предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства".

При этом сохраняется запрет на оборот продукции, предусмотренной частью 2 статьи 5 этого закона (запрещенная для распространения среди детей информация, подпадающая под маркировку "18+").

Инициатива исключает запрет или ограничение доступа "к культурным ценностям и культурным благам, создаваемым и предоставляемым учреждениями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства". Изменения вносятся в федеральные законы "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "Основы законодательства РФ о культуре", "О государственной поддержке кинематографии". В пакете с основным проектом закона внесен документ, уточняющий положения КоАП о наказании за распространение среди детей информационной продукции определенной категории.

Законопроект предлагает вывести из-под ограничений к распространению среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению.

Также проект закона разрешает не маркировать значком возрастной категории советские фильмы, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.