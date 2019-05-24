Музей Иосифа Бродского откроют в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Музей Иосифа Бродского в Доме Мурузи в центре Санкт-Петербурга планируется открыть 24 мая 2020 года, когда будет отмечаться 80 лет со дня рождения поэта. Об этом сообщил в пятницу искусствовед, председатель совета Фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик, выступая перед гостями XIV Международного книжного салона.

"Предполагается открыть весь музей ровно через год, то есть 24 мая 2020 года", - сказал Мильчик, напомнив, что работа по созданию музея-квартиры Бродского на Литейном проспекте ведется около 20 лет - с 1999 года.

Глава фонда рассказал, что экспозиция музея будет состоять из двух частей - современной и мемориальной. Ранее организации удалось выкупить практически полностью коммунальную квартиру, в которой Бродский жил вместе с родителями с 1955 вплоть до отъезда в эмиграцию в 1972 году - за исключением одной комнаты, владелица которой не согласилась ее продать. Соседнюю квартиру приобрел петербургский предприниматель, который также поддерживает идею создания музея поэта.

"В перспективе мы думаем открыть дверной проем, [разделяющий две квартиры], и вот в этой новой части предполагается создать немножко музей, немножко культурный центр, но современными методами. Это будет экспозиция и интерьеры, сделанные в XXI веке. Что касается мемориальной части, то мы предполагаем сохранить ее такой, какой она до нас дошла", - сказал Мильчик.

Реставрацию помещений будущего музея планируется начать через месяц и завершить в конце осени, отметил глава фонда. "Наша задача - максимально возможно сохранить аутентичность, подлинность", - сказал он. Вместе с тем при планировании музея было принято решение о том, что вход в его помещения будет осуществляться не по парадной лестнице со стороны улицы Пестеля, а по черной лестнице со стороны двора. "Это неисторично: я в этой квартире у Иосифа бывал, наверное, сотни раз, но ни разу не ходил по черной лестнице, но что делать - придется так", - добавил он.

В помещениях в Доме Мурузи проводятся различные мероприятия, посвященные Бродскому и его наследию - выставки, камерные спектакли, литературные вечера, творческие встречи. Участие в них организуется на основе предварительной записи в интернете.

О Книжном салоне

XIV Международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая. В этом году он посвящен вековому юбилею со дня рождения Даниила Гранина и Году Театра. В основную программу салона вошли конференции и дискуссии по вопросам состояния книжной отрасли в России, детского чтения, будущего литературных журналов и многим другим. Всего в рамках салона пройдет около 200 мероприятий. В книжном салоне принимают участие представители 12 регионов России и 25 стран.

Событие входит в программу празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга. Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером Книжного салона.