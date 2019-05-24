"Кинопоиск" приобрел права на сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Кинопоиск" (сервисом владеет "Яндекс" с 2013 года) приобрел права на сериал "Слуга народа", в котором главную роль играет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

"С 23 мая сериал "Слуга народа" доступен на "Кинопоиске". Все три сезона сериала доступны на русском языке", - сообщили в пресс-службе агентству.

В этом фильме главную роль играет Владимир Зеленский, который 20 мая принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента Украины. Согласно данным сервиса, Зеленский играет главную роль - учителя истории, который становится президентом Украины. Режиссер сериала - Алексей Кирющенко. Международный правообладатель сериала - Eccho rights.

Ранее в пятницу представитель "Яндекса" заявил "Ведомостям", что компания приобрела эксклюзивные права на "Слугу народа" для показа в интернете на территории России. Но позднее "Яндекс" сообщил газете, что именно эксклюзивных прав все-таки не приобрел, но "Кинопоиск" на данный момент является единственной российской площадкой, которая показывает этот сериал.

О сериале

В сериале "Слуга народа", который начал выходить в ноябре 2015 года, Зеленский сыграл учителя Голобородько, который решает принять участие в президентских выборах и побеждает на них с результатом в 73% голосов.

Политическая комедия "Слуга народа" стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Сериал был лидером по числу зрителей на канале "1+1" по всем аудиториям. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале "Квартала 95" - 98 млн человек. Сериал стал лауреатом кинопремии WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы"). "Слуга народа" получил награды на международных фестивалях в США, Германии и Южной Корее.

В 2017 году "Студия Квартал 95" продала права на показ сериала "Слуга народа" Netflix.