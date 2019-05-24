В Римской опере состоялась премьера "Огненного ангела" Сергея Прокофьева

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Новая постановка оперы русского композитора Сергея Прокофьева (1891-1953) "Огненный ангел" состоялась в Римском оперном театре. Премьера спектакля транслировалась в прямом эфире Radio 3 государственной радиовещательной и телевизионной корпорации RAI.

Партию рыцаря Рупрехта исполняет британец Лейг Мелроз. В роли Ренаты предстают польская певица Эва Весин и россиянка Елена Поповская. В постановке заняты многие российские певцы, включая участников проекта "Фабрика молодых артистов", постоянной программы Римской оперы, нацеленной на отбор талантливых артистов, режиссеров, сценографов, костюмеров - представителей всех театральных профессий.

Прокофьев работал над оперой в 1919-1926 годах. В итоге получилось мистическое произведение, где дьявол является в обличии ангела, созданное по мотивам романа "Огненный ангел" классика русского символизма Валерия Брюсова и навеянное картинами Михаила Врубеля (1856-1910). Композитор сам написал либретто, поместив действие в Германию XVI века. При жизни Прокофьева никто не взялся ставить оперу, премьера которой состоялась именно в Италии - венецианском театре "Ла Фениче" в 1955 году. Постановщиком выступил знаменитый итальянский театральный режиссер, основатель драматического театра "Пиколло" (Малый театр) Джорджо Стрелер.

Женское прочтение русской мистической оперы

Автором нынешней постановки в Римской опере, где "Огненный ангел" шел лишь однажды - в 1966 году и на итальянском языке, выступила также одна из самых видных театральных режиссеров современности - Эмма Данте. "Работать было достаточно сложно, либретто непростое, к тому же в переводе, многие вещи я должна была интерпретировать, и потом артисты поют по-русски, но я работала с большим удовольствием", - рассказала она корр. ТАСС после премьеры. Данте больше связывает свое творчество с драматическим театром, в котором ставит всегда собственные тексты. По собственному признанию, к опере она обращается раз в два года и только тогда, когда "произведение особенно захватывает". "Огненный ангел" стала именно таким произведением, поскольку для режиссера центральным всегда является мир женщин. "В этой опере отражается вселенная женщины, которая оказывается в центре скандала, создаваемого окружающей ее серостью. И я рассказываю историю не ведьмы, а почти мученицы, женщины, которую мучает и смущает мир мужчин. Но в моей версии она становится своего рода Мадонной, иконой, которой надо поклоняться, а не топтать", - рассказала Данте.

Она уже сотрудничала с Римской оперой, поставив два года назад "Золушку" Джоаккино Россини. Однако "Огненный ангел", по ее собственному признанию, и по либретто, и по музыке дает гораздо больше пространства для ее "пластического театра", где важную роль играет язык и пластика тела. Данте рассказала и о своих связях с Россией, в том числе личных. Она говорит, что русские литература и театральная традиция сыграли огромную роль в ее творческом становлении. Режиссер неоднократно привозила в Россию свои спектакли на гастроли. "Мой сын - русский. Маленьким я усыновила его в Санкт-Петербурге", - поделилась режиссер.