Кантемир Балагов получил приз в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля

КАНН, 24 мая. /ТАСС/. Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино "Особый взгляд" за лучшую режиссуру. Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с ливанским режиссером Надин Лабаки.

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27-летний режиссер удостоился приза за фильм "Дылда".

Награду за Балагова получил продюсер Александр Роднянский. В интервью ТАСС он пояснил, что режиссер после премьеры в Канне вернулся в Москву, чтобы работать, а к сегодняшней церемонии не успел вернуться".

"Это замечательная награда. Приз 27-летнему режиссёру - это уникальное достижение", - сказал Роднянский. "Он выдающийся режиссер. Это его второй приз в Канне", - напомнил Роднянский. "Это заслуга Кантемира, его замечательной группы, молодых актрис, которые дебютировали", - добавил он.

В 2017 году за свою первую картину "Теснота" Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы.

Программа "Особый взгляд" является следующей по значимости после основного конкурса фестиваля. Всего в этом году в конкурсе участвовало 18 кинолент.

Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы Балагов снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди режиссерских работ Балагова "Андрюха" (2013), "Молодой ещё" (2013), "Первый я" (2014) и другие.