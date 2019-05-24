Фильм "Крик тишины" Владимира Потапова удостоен Гран-при фестиваля "Виват кино России!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Военная кинодрама "Крик тишины" Владимира Потапова о событиях блокады Ленинграда удостоена Гран-при всероссийского фестиваля "Виват кино России!", который завершился в пятницу в Санкт-Петербурге чествованием лауреатов. Церемония прошла в Молодежном театре на Фонтанке.

Эта картина, по мнению жюри, оказалась абсолютным фаворитом киносмотра, завоевав еще три главных приза. За лучшую режиссуру награжден Владимир Потапов. За лучшие мужскую и женскую роли призы жюри получили Артем Быстров и самая юная из лауреатов - школьница Алина Саргина, исполнившая роль своей ровесницы военных лет - девочки-блокадницы Кати. Ее талантливый кинодебют на церемонии сравнили с первой ролью 12-летней Елены Прокловой в фильме "Звонят, откройте дверь" (1965).

"Этот фильм пробуждает очень добрые чувства. Я сопереживал и главному герою, и особенно этой маленькой чудо-актрисе", - сказал, вручая приз, председатель жюри, актер и режиссер, народный артист России Сергей Никоненко. По его словам, при обсуждении конкурсных картин, половина из которых посвящена военной тематике, "разгорелся спор, снимать или не снимать картины о войне". "Хорошие картины о войне надо снимать", - убежден мастер. Он и сам хочет обратиться к этой теме и снять фильм о своей матери, с которой он ребенком попал на оккупированную территорию. "Критерием у нас в жюри было желание отдать главный приз картине, которая, говоря словами Пушкина, пробуждает "чувства добрые", - сказал Никоненко.

Член жюри сценарист Илья Тилькин выразил отдельную благодарность автору сценария фильма "Крик тишины" Александру Бородянскому, создавшему литературную кинооснову по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония".

Призом жюри за лучшую операторскую работу награжден Вячеслав Лисневский, снявший фильм "Балканский рубеж".

Приз прессы достался картине Александра Велединского "В Кейптаунском порту", посвященный ветеранам Второй мировой войны. Режиссер-постановщик снял картину по собственному сценарию на основе рассказов своего отца. Зрители отдели свой приз еще одному военному фильму - "Солдатик", - основанному на реальных событиях. "Безграничным счастьем" назвала эту награду режиссер-дебютант Виктория Фанасютина.

Призы за достижения в кинематографе

Фестиваль отметил 10-летие выхода на экран фильма "Похороните меня за плинтусом", наградив призом "Немеркнущая зрительская любовь" режиссера-постановщика Сергея Снежкина.

Призы "Признание" за галерею ярких экранных образов вручены актрисе Валентине Теличкиной и актеру Борису Каморзину. С формулировкой "За духовность в киноискусстве" приз под горячие аплодисменты зала получил народный артист России Игорь Ясулович, создавший за свою творческую жизнь две сотни экранных образов.

"За творческий вклад в российский кинематограф" награды удостоен народный артист России режиссер Александр Прошкин, который создал за четыре десятилетия 25 фильмов. Получая приз, мастер выразил благодарность генеральному директору фестиваля Людмиле Томской, которая 27 лет с необычайной энергией проводит со своей командой фестиваль, пропагандирующий отечественное кино.

За дни фестиваля 82 фильма его масштабной программы посмотрело более 22 тыс. зрителей, которым эта возможность по традиции была предоставлена бесплатно.

Народный рейтинг

На этой же церемонии были подведены и итоги конкурса "Народный рейтинг. Телесериалы". Лучшим сериалом зрители назвали телефильм "Шифр" режиссера Веры Сторожевой - детективную историю о расследовании, которое ведут четыре женщины, связанные военным прошлым - работой в спецотделе ГРУ (лента транслировалась "Первым каналом").

Приз "Лучшая актриса в отечественном сериале" получила сыгравшая в этой ленте Елена Панова. Аналогичную награду для мужчин зрители присудили исполнителю одной из главных ролей в сериале "Домашний арест" Александру Робаку. Оказалось, что и для актрисы, и для актера эта награда - первая в их творческой жизни.

"Мы выражаем благодарность журналу "Панорама ТВ", с которым фестиваль сотрудничает уже 10 лет. Именно его читатели год за годом выступают самым демократичным зрительским жюри, называя своих фаворитов", - сказала на церемонии генеральный директор фестиваля Людмила Томская.

По традиции на конкурс "Народный рейтинг" было отобрано 30 телесериалов выпуска 2018-2019 годов. Такая статистика, по мнению организаторов конкурса, дает аналитикам возможность рассмотреть психологию зрительского восприятия этой телепродукции и сделать выводы о приоритетах, склоняющих самого непредвзятого зрителя к тому или иному выбору.