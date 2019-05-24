Группа "Би-2" представила в Петербурге новую пластинку, выступив с симфоническим оркестром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" представила петербургской публике в пятницу свою новую пластинку, выступив совместно с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского на сцене Большого концертного зала "Октябрьский", передает корреспондент ТАСС. Специальными гостями концерта стали певицы Манижа и Тина Кузнецова.

"В основном сегодня мы представляем программу - это альбом, третью часть с Пражским симфоническим оркестром, который мы в Abbey Road сделали. Это концерт-презентация, по большей части - почти все песни мы играем с этой пластинки", - рассказал ТАСС гитарист и автор песен коллектива Шура Би-2 перед началом выступления.

В новый альбом "Би-2" вошли песни из "Горизонта событий" и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции. Ее сведение прошло ранее в этом году в легендарной лондонской студии при участии известного звукоинженера, обладателя премий Grammy и Emmy Сэма Окелла, работавшего над альбомами таких групп и исполнителей, как The Beatles, One Direction, PJ Harvey, а также над саундтреками ко многим популярным фильмам и сериалам, в том числе "Меч короля Артура", "Хоббит", "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Гравитация" и другим.

"Сегодня мы привезли Манижу в Санкт-Петербург. Мы с ней будем петь две песни. Одна песня - из проекта "Нечетный воин" - "Небо без края", которую когда-то пела Инна Желанная. А вторая песня - это песня из нашего будущего проекта "Куртки Кобейна", который летом появится, и будет премьера. Называется песня - "Люди на эскалаторах", - рассказал участник коллектива.

Как рассказали ТАСС в концертном агентстве NCA, билеты на симфоническое шоу "Би-2" 24 и 25 мая были полностью распроданы почти за два месяца до выступлений.

Группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.