В Москве исполнят оперу, посвященную бывшей электростанции ГЭС-2

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Театральный проект "ГЭС-2 Опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, представят в Московском энергетическом институте в субботу и воскресенье. Об этом сообщил ТАСС куратор перформативных программ организующего показ фонда V-A-C Андрей Паршиков.

"ГЭС-2 Опера" - это один из первых проектов фонда V-A-C, осмысляющих быт электростанции, на месте которой вскоре возникнет новая культурная институция. Это проект о важности контекста, человеческом измерении науки и о будущем доме фонда V-A-C", - сказал Паршиков.

Он добавил, что в основу либретто, автором которого стал поэт Андрей Родионов, легли воспоминания человека, некогда работавшего на ГЭС-2. Режиссером проекта "ГЭС-2 Опера" стал Всеволод Лисовский, который при подготовке проекта изучил исторические материалы, а также пообщался с бывшими работниками электростанции.

Декорации для проекта придумала художница Ирина Корина, а музыку написал композитор Дмитрий Власик. Специально для спектакля в МЭИ запустят лифты с открытыми кабинами без дверей, которые не работали 30 лет. В воскресенье в 20:00 фонд V-A-C устроит прямую трансляцию оперы.

Электростанция на Болотной набережной работала с 1907 года, в 2015 году ее вывели из эксплуатации. Спектакль приурочили к открытию культурного пространства на месте ГЭС-2. Культурное пространство "ГЭС-2" объединит арт-резиденции, мастерские и залы-трансформеры для театральных, музыкальных концертов, постановок и перформансов, а также кафе, рестораны, библиотеку и книжный магазин. Как ранее сообщила ТАСС директор фонда V-A-C Тереза Мавика, вход в "ГЭС-2" будет свободным. В настоящее время там идет реконструкция - открытие намечено на 2020 год. Планируется, что постановку "ГЭС-2 Опера" позднее покажут и на новой площадке.

Фонд "Виктория - искусство быть современным" (V-A-C) основан в 2009 году по инициативе мецената, председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".