Свердловский театр музыкальной комедии показал в Берлине мюзикл "Екатерина Великая"

БЕРЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии показал мюзикл "Екатерина Великая - музыкальные хроники времен империи" в Театре на площади Потсдамер плац, который ежегодно принимает международный Берлинский кинофестиваль. Мюзикл был представлен в пятницу вечером в столице ФРГ в рамках масштабного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии, передает корреспондент ТАСС.

"Хроники" созданы драматургами Михаилом Рощиным и Александром Анно на основе самых ярких страниц жизни российской императрицы (годы правления 1762-1796). Музыку к "Екатерине Великой" в постановке Нины Чусовой написал композитор Сергей Дрезнин.

Приезд юной принцессы Ангальт-Цербстской в снежную Россию, ее знакомство с будущим супругом и Елизаветой Петровной, путь к власти и переворот 1762 года, Русско-турецкие войны, восстание Пугачёва, дворцовые интриги и борьба фаворитов - зритель погружается в целый поток событий. Музыка и песни позволяют передать душевные переживания главных героев, прочувствовать их характеры.

Будущая императрица въезжает на сцену в царской карете в натуральную величину. Специально для мюзикла в театральных мастерских была изготовлена и доставлена в Берлин стилевая копия карет екатерининской эпохи. Художник спектакля Владимир Мартиросов использует в спектакле редкий "фокус" театральной сценографии - эффект объемного кино с живыми артистами. По данным организаторов, всего в мюзикле занято 39 солистов, более 40 артистов балета и хора, оркестр. Для него было сшито более 600 костюмов и 400 головных уборов.

Мюзикл "Екатерина Великая" участвовал в национальном театральном фестивале "Золотая Маска" и был удостоен двух премий: в номинации "Лучшая женская роль" ее получила актриса Мария Виненкова, исполняющая роль молодой Екатерины, а Павел Каплевич получил награду за "Лучшую работу художника по костюмам".

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил руководитель фестиваля Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили девять миллионов человек.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии, в следующем, как ожидается, будут организованы во Франции.