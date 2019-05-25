Бурятский театр покажет на Дальнем Востоке шесть балетных постановок и оперу

УЛАН-УДЭ, 25 мая. /ТАСС/. Бурятский театр оперы и балета отправился в гастрольный тур по городам Дальнего Востока, с 26 мая по 15 июня артисты выступят во Владивостоке, Хабаровске и Чите. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель балетной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова Морихиро Ивата.

"Начиная с 26 мая у нас большой гастрольный тур, он приурочен к Году театра. Концерты пройдут на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, в Хабаровске и в Чите. Мы везем шесть балетных постановок, оперу "Риголетто", также планируются гала-концерты артистов оперы и балета, во всех трех городах покажем балет для детей "Синяя птица". В программе в основном классические произведения", - сказал Ивата, отметив, что есть премьерная постановка - балет "Талисман".

По словам художественного руководителя балетной труппы, это масштабные гастроли, в них участвуют оперные певцы и оркестр. "Одна только балетная труппа - больше 50 человек. Вся гастрольная группа занимает два вагона поезда плюс декорации ", - добавил собеседник.

Изюминка и премьера

Выделить изюминку гастрольной программы, по словам балетмейстера, сложно: все постановки хороши по-своему. "Балет "Лебединое озеро", который во Владивостоке нас попросили показать два вечера подряд, "Щелкунчик" - это все классика. "Красавица Ангара" - наша визитная карточка, "Вечер балета" - это некий сплав из разных фрагментов балета с современными номерами, там задействованы молодые артисты, - рассказал Ивата.

Говоря о премьерном "Талисмане", он пояснил, что это уникальный балет в канонах Мариуса Петипа. "Он есть в репертуаре только лишь нашего театра, нигде в мире его не увидишь. Этими спектаклями, оперой "Риголетто" и гала-концертом смогут насладиться жители Владивостока с 26 мая по 2 июня", - сказал собеседник.

С 4 по 9 июня гастроли Бурятского театра оперы и балета продолжатся в Хабаровске. В Чите артисты будут с 12 по 15 июня, там театр завершит гастрольный тур и специально для жителей Забайкальского края представит балет "Тысяча и одна ночь".

С японским колоритом

Театр оперы и балета из Улан-Удэ известен своим интернациональным коллективом. Это оперные певцы из Монголии, половина балетной труппы - японские танцоры. Работающий в Бурятии с 2012 года Мори-сан, как еще называют в Бурятии Морихиро Ивата, признался, что с кадрами в балете в республике есть проблемы.

"Хорошие, талантливые танцоры из местных ребят есть, но они уезжают в другие города. Почему? Ответ банален - небольшая зарплата", - сказал собеседник.

Японских же артистов, по его словам, в Улан-Удэ привлекает возможность всецело погрузиться в "балетную жизнь". "Это танцоры, которые учились в разных городах России, имеющие профессиональное образование. Для них жить тут, работать, участвовать в новых постановках, репетировать каждый день - счастье. И они очень дружны с местными артистами", - отметил Ивата.

Он добавил, что интернационализм в театре не редкость, японские артисты балета, например, работают во многих театрах России: в Москве и Санкт-Петербурге, Ижевске, Астрахани. "Это всегда очень интересный опыт, в том числе для местных танцоров, потому что это новые лица, другой подход: японцы, например, отличаются уникальным усердием, жесткой дисциплиной", - заметил худрук.

Планы на будущее

За последние годы в бурятском Театре оперы и балета сформировался классический балетный репертуар. Сейчас, говорит Ивата, можно немного поэкспериментировать. "То, что с самого начала я хотел воплотить в академическом театре, уже есть: у нас накопился запас из классических постановок, не все спектакли мы даже показываем каждый сезон, поэтому современное направление, хоть я и не сторонник этого, можно немножко развивать. Это интересно зрителю. Но все должно быть в меру, - сказал хореограф. - В конце сезона мы приглашаем шесть молодых хореографов, состоится творческая лаборатория, посмотрим, что получится".

Одной из новых постановок в театре в конце 2019 года будет "Сон в летнюю ночь", для этого из Москвы приедет молодая хореограф-балетмейстер, которая родилась в Улан-Удэ, Анастасия Кадрулева.

Также, рассказал Ивата, есть давняя идея - поставить балет на национальную тему. "О Хамбо Ламе Этигэлове (двенадцатый иерарх российского буддизма, его тело хранится в Иволгинском дацане в Бурятии - прим. ТАСС). Но это очень сложная тема. О боге, о духовности. Поэтому нужно время", - сказал Ивата.

Театр оперы и балета в Улан-Удэ был открыт 80 лет назад, в 1939 году. В 1979 он получил статус академического. На сцене театра поставлено около 300 спектаклей отечественной, мировой классики и произведений бурятских авторов. В действующем репертуаре постоянно значатся более 30 спектаклей российской, мировой классики и по произведениям бурятских композиторов.