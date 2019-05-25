Сильвестр Сталлоне представил в Канне несколько эпизодов из нового фильма о Рэмбо

КАНН, 25 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Fктер Сильвестр Сталлоне представил на Каннском кинофестивале новый фильм про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Несколько эпизодов из киноленты "Рэмбо V: Последняя кровь" (Rambo V: Last Blood) были показаны гостям киносмотра в пятницу вечером во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

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На презентацию Сталлоне приехал вместе со своей супругой Дженнифер Флавин и дочерью Софией. Поклонники актера собираться у дворца еще за несколько часов до его приезда. По словам организаторов фестиваля, "приезд легенды кинематографа в Канн стал настоящим подарком для всех".

Помимо нескольких эпизодов из новой картины каннской публике был показан первый фильм о Джоне Рэмбо. В ходе общения с журналистами, которое состоялось до показа, Сталлоне сообщил, что мировая премьера "Рэмбо V: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года.

В новом фильме 72-летний герой Голливуда будет бороться против мексиканской мафии, спасать внучку своей приятельницы, которая была похищена бандитами, и раскроет целую сеть организаторов похищения женщин. Картина является пятой по счету частью известной киноэпопеи. Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете $15 млн собрала в мировом прокате более $125,2 млн.

Отвечая на вопросы журналистов о своей карьере, Сталлоне подчеркнул, что "не думал, что из этого что-то получится". "Я был просто парковщиком. Но, как оказалось, жизнь может измениться в одно мгновение: нужна всего лишь одна хорошая идея", - сказал актер. "Мое телосложение не было идеальным, мое лицо было частично парализовано. Когда я пытался устроиться на работу, никто не мог понять, о чем я говорю. Но я всегда оставался оптимистом", - рассказал актер.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в картинах "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). В 1984 году была открыта именная звезда актера на Аллее славы Голливуда.