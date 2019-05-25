Кантемир Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале

КАНН, 25 мая. /ТАСС/. Российский режиссер Кантемир Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм "Дылда". Такое решение объявило в субботу жюри премии на торжественной церемонии во Дворце фестивалей в Канне.

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На 72-м Каннском кинофестивале картина участвовала в программе "Особый взгляд" - второй по значимости после основного конкурса. За нее в пятницу режиссер был удостоен приза за лучшую режиссуру.

В центре фильма - судьбы женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград и пытающихся обрести новую мирную жизнь.

Премьера ленты состоялась в Канне 16 мая. Фильм произведен кинокомпанией "Нон-Стоп Продакшн" продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

"Это было волнительно, я счастлив, всегда приятно, когда твою работу отмечают. Я очень рад", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС. "Дальше буду стремиться снять еще одно хорошее кино. Следующая история будет связана с Северным Кавказом", - рассказал Балагов.

Это уже вторая премия Международной федерации кинопрессы 27-летнему российскому режиссеру. В 2017 году он получил награду FIPRESCI на Каннском фестивале за свою первую картину "Теснота".

В интервью ТАСС после премьеры фильма Балагов, снимавший картину в современном Санкт-Петербурге, рассказал, что не испытал трудностей с воссозданием атмосферы первых послевоенных лет. "Даже сейчас в мирную эпоху еще чувствуются отголоски блокады, - сказал он. - Мне кажется, это осталось в зданиях, улицах, воздухе".

Новая работа Малика

Одновременно был объявлен лауреат премии Экуменического жюри. Приз получил фильм американского режиссера Терренса Малика "Тайная жизнь" (A Hidden Life), который представлен в главном конкурсе Каннского кинофестиваля. Режиссер картины, совместной постановки США и Германии, посвятил ее судьбе австрийца Франца Егерштеттера - мученика, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. В 2010 году фильм Малика "Древо жизни" (The Tree of life, 2010) покорил каннскую аудиторию. За эту картину режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви".

Церемония награждения победителей 72-го Каннского кинофестиваля состоится во Дворце фестивалей 25 мая вечером.