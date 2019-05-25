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Каннский кинофестиваль - 2019
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"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"

Пон Чжун Хо EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Пон Чжун Хо
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

КАНН, 25 мая. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви". Такое решение огласило в субботу жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Режиссер отмечен за фильм "Паразиты". Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера "Окча" с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.

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Каннский кинофестиваль - 2019
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