"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"

КАНН, 25 мая. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви". Такое решение огласило в субботу жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Режиссер отмечен за фильм "Паразиты". Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера "Окча" с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.