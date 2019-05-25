Лауреатом "Нацбеста-2019" стал роман Андрея Рубанова "Финист - ясный сокол"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Ежегодную общероссийскую литературную премию "Национальный бестселлер" в 2019 году получил писатель Андрей Рубанов с романом "Финист - ясный сокол". Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге в субботу.

Одинаковое количество голосов от членов жюри получили писатели Евгения Некрасова и Андрей Рубанов, поэтому окончательное решение пришлось выносить почетному председателю жюри, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрию Воронину.

"Я сделаю свой выбор в пользу книги и назову фамилию Рубанов", - сказал он.

В этом году на соискание премии были номинированы 44 произведения. Из них в короткий список вошли шесть работ: "Я буду всегда с тобой" Александра Етоева, "Славянские отаку" Упыря Лихого, "Калечина-малечина" Евгении Некрасовой, "Четверо" Александра Пелевина, "Финист - ясный сокол" Андрея Рубанова и "XX век представляет. Кадры и кадавры" Михаила Трофименкова.

В жюри премии в этом году вошли директор Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, военный корреспондент Семен Пегов, блогер и переводчик Дмитрий Пучков. Почетным председателем жюри выступил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрий Воронин.

Вели церемонию музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий, а также актриса Полина Толстун.

О премии

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году фондом "Национальный бестселлер". Среди учредителей - издатель Константин Тублин, писательница Татьяна Набатникова и литературный критик Виктор Топоров.

Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания. Цель премии - "вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал прозаических произведений". Мероприятие проходит под девизом "Проснуться знаменитым!"

Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей. Приз делится между ним и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Для получения премии необходимо лично присутствовать на финальной церемонии.

Другим финалистам, включенным в короткий список премии, полагается денежное вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.