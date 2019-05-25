Воспитанники "Сириуса" в Сочи впервые выступили с Юрием Башметом

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Двое воспитанников образовательного центра "Сириус", играющие на скрипке и кларнете, впервые принимают участие в концертах народного артиста России Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы", которые проходят в Сочи 25 и 26 мая. Об этом сам маэстро рассказал журналистам в субботу.

"Мы знаем, что у кларнетистки папа и брат замечательные фаготисты, запись игры девочки нам прислали в качестве рекомендации, кто есть на этой смене в "Сириусе". Скрипачку мы уже слышали, она была в юношеском оркестре два года назад. В дальнейшем, конечно, есть планы продолжать совместные проекты с детьми из "Сириуса", если будут приглашать. Это вообще огромная часть деятельности", - сказал Башмет.

Как добавил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, переговоры по вопросу совместного сотрудничества уже ведутся. "Юрий Башмет является лицом Сочи, он уже был в нашем образовательном центре, и сейчас мы ведем переговоры о долгосрочном сотрудничестве, чтобы шло обучение детей, чтобы они играли с самыми известными музыкантами", - уточнил Фрай.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и его руководитель Юрий Башмет выступают в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи 25 и 26 мая. В первый вечер совместно с воспитанницей центра 17-летней скрипачкой Полиной Сенатуловой артисты исполнили "Вокализ" С. Рахманинова и "Венгерский танец" И. Брамса. В воскресенье ансамбль и 13-летняя кларнетистка Анна Катенина исполнят "Венецианский карнавал" Ковача. Также на концертах прозвучат произведения Моцарта, Грига, Шуберта, Брамса, Россини, Чайковского и композитора-современника Кузьмы Бодрова.