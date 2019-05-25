Первый международный кинофестиваль "Герой и время" открылся в Железноводске

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 25 мая. /ТАСС/. Около 15 тыс. зрителей собрал первый день международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске. В его открытии в субботу приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Я желаю кинофестивалю "Герой и время" стать зеркалом российского кинематографа и мирового в целом", - сказал на открытии фестиваля Безруков.

Центр киноискусства на Северном Кавказе

Открытие фестиваля началось с прохода звезд кинематографа по красной дорожке. Поприветствовать гостей и участников фестиваля возле городского дома культуры собрались порядка 15 тыс. жителей и гостей Железноводска. Почти на неделю фестиваль превратит город, славящийся своими здравницами и лечебной водой, в центр киноискусства на Северном Кавказе.

"Мы живем для наших гостей, для наших жителей и отдыхающих. Приехало много людей, которые уважают творчество известных артистов, актеров, режиссеров, которые к нам приезжают, хотят посмотреть фильмы и концерты с их участием, это говорит о том, что город развивается", - сказал ТАСС мэр Железноводска Евгений Моисеев.

По словам генерального продюсера фестиваля Эдуарда Боякова, неслучайно местом проведения выбрали Железноводск: именно Кавказские Минеральные Воды являются тем центром, где русская культура встречается с разными культурами кавказских народов, считает он.

"Больше творчества, больше радости и меньше закрытости, поэтому наш фестиваль международный. На первый фестиваль откликнулись люди из стольких стран. Уверены, что в этом месте можно построить настоящую культурную институцию. В Железноводске есть специфика своя, она нам очень нравится", - сказал на открытии Бояков.

Он также отметил, что в городе можно построить фестивальный центр, в который будут стремиться люди со всего мира. "Я думаю, что за несколько лет можно серьезный бренд построить", - добавил он.

Один из инициаторов мероприятия заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Пускепалис отметил, что на фестивале представлены фильмы со смыслом. Также Пускепалис выразил надежду, что через несколько лет при поддержке местных властей фестиваль станет знаковым брендом не только Железноводска, но и Кавказских Минеральных вод.

Конкурсная программа

После торжественного открытия фестиваля стартовал показ фильма режиссера Владимира Меньшова - "Любовь и голуби". Другие кинокартины известного режиссера - "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Розыгрыш", "Зависть богов" - будут показаны в другие дни фестиваля. Кроме того, зрителям покажут такие кинокартины, как "Курьер", "Город зеро" Карена Шахназарова, "О чем говорят мужчины" Дмитрия Дьяченко. В рамках конкурса игрового кино будет представлено 12 картин.

Столько же фильмов покажут и на конкурсе документального кино. Также в конкурсной программе - номинация "Мультимедиа, анимация", в которой заявлено 15 проектов. В конкурсе примут участие фильмы режиссеров из России, Японии, Индии, Нигерии, Италии, Швейцарии, Ирана и других стран. В частности, в конкурсной программе такие фильмы, как "Эрика-притворщица" (Япония). Трогательная драма в характерном для японского кинематографа стиле повествует об эмоциональном перерождении замкнутой и запутавшейся героини. Фильм-притча "Апостасия", состоящая из четырех новелл, каждая из которых рассказывает о войне, смерти и драматичном столкновении родных людей.

Кроме того, представлен фильм австрийского производства "Белый лабиринт", главные герои которого - любители зимних видов спорта из Австрии. Они решают покорить одну из самых труднодоступных высот в мире - расположенную в Якутии гору Победа. Приключенческий фильм живописно и зрелищно повествует об их увлекательном и непростом пути к заветной цели. Колоритная картина из Ирана "Погонщики верблюдов", повествующая о дружбе и радостях простого труда, где главные герои - Саид и Абдулла - два сельских подростка, решившие возродить умирающие традиции верблюдоводства.

В жюри кинофестиваля вошли известные актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, кинопродюсеры, журналисты и писатели. Призы фестивальных конкурсов будут распределяться по номинациям гран-при, режиссер, сценарий, образ (операторская работа/монтаж/художник), оператор, актерская работа, специальный приз и почетный приз "Имя. Герой и время" и приз зрительских симпатий.

Одним из ключевых событий фестиваля, наряду с конкурсом, станет программа "Имя. Герой и время" - это цикл мероприятий, посвященный выдающемуся деятелю отечественного кинематографа, лауреату премии "Оскар", кинорежиссеру Владимиру Меньшову. В рамках фестиваля перед гостями и жителями Железноводска с концертной программой выступят Пелагея, Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Эмир Кустурица и The no smoking orchestra и другие. Также запланированы творческие встречи со Светланой Немоляевой, Владимиром Меньшовым, Яной Поплавской, Ольгой Кабо, Аликой Смеховой и другими известными артистами.

Фестиваль проходит с 25 мая по 2 июня. Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева.