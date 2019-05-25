Композитор Игорь Райхельсон представил посвящение Брамсу в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мировая премьера редкого двойного концерта для скрипки и виолончели с оркестром - Hommage a Brahms ("Приношение Брамсу") - состоялась в субботу в Большом зале Московской консерватории. При первом исполнении присутствовал автор сочинения, композитор-неоромантик Игорь Райхельсон, передает корреспондент ТАСС.

"Если посмотреть на музыкальную литературу, двойных концертов очень мало, и самый знаменитый из них принадлежит Брамсу, - отметил в беседе с ТАСС Райхельсон. - Представленное сегодня произведение - это приношение именно сочинению Брамса. Если внимательно слушать, то можно даже заметить переклички".

О двойном концерте композитора давно просил виолончелист Александр Князев, которому и было доверено первое его исполнение вместе со скрипачкой Екатериной Асташовой и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Яна Латам-Кёнига. В следующий раз сочинение прозвучит в ноябре на концерте Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева в зале "Зарядье".

Программа вечера в консерватории была построена на пересечении великих сочинений и приношений им. Так, зеркально премьере прозвучал Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса в исполнении Александра Князева и скрипача Кристофа Барати. Венгерский маэстро сыграл также Первый концерт Никколо Паганини, а затем пианист Борис Березовский - "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова.

Концерт предваряет новый сезон "Т Фестиваля", который объединит академическую музыку, живопись и поэзию в пространстве Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Художественным руководителем смотра выступает маэстро Райхельсон. Участниками субботнего гала стали музыканты, выступившие на фестивале осенью 2018 года.