Фестиваль "Музыкальный Олимп" открывается в Петербурге при участии музыкантов из 13 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль "Музыкальный Олимп", собравший победителей крупнейших международных конкурсов, открывается в воскресенье в Санкт-Петербурге концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. На праздник приглашены молодые виртуозы из 13-и стран Европы, Азии и Америки, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"По традиции в концертной афише проекта только лучшие из лучших - те, кто достоин участвовать в "Параде победителей". В этом году в пяти концертах фестиваля примет участие 21 музыкант из 13 стран мира - Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Республики Корея, России, Сербии, Словакии, США, Франции, Эстонии, Японии. Молодые дирижеры, вокалисты, пианисты, скрипачи, кларнетисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, перкуссии и редком для академической эстрады духовом инструменте эуфониуме продемонстрируют свой талант и музыкальное мастерство в Большом зале филармонии, Капелле и Мариинском театре", - рассказали в пресс-службе.

Характерная особенность нынешнего фестиваля - участие в нем большого числа российских музыкантов, завоевавших престижные награды самых значимых международных смотров - конкурса Баварского радио и телевидения ARD в Мюнхене (Германия), конкурса пианистов Паломы О'Ши в Сантандере (Испания), конкурса скрипачей Premio Paganini в Генуе (Италия), фортепианного конкурса имени Гезы Анды в Цюрихе (Швейцария).

Особое место в программе фестиваля занимает Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик", попечительский совет которого возглавляет президент фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина. Так, в первый день марафон откроет обладатель "Золотого Щелкунчика" 2015 года пианист Максим Ландо. В свои 16 лет он гастролирует сольно и в ансамбле со знаменитым Ланг Лангом в сопровождении именитых симфонических коллективов США, Европы и Азии. В рамках "Музыкального Олимпа" свое прочтение Второго фортепианного концерта Сергея Прокофьева музыкант представит как победитель Международного конкурса Молодых исполнителей (Young Concert Artists) в Нью-Йорке (США).

На сцене Большого зала Филармонии 31 мая вместе с Академическим филармоническим оркестром выступит еще один обладатель "Золотого Щелкунчика" - 11-летняя пианистка Александра Довгань. В ее интерпретации прозвучит Второй фортепианный концерт Бетховена. В Государственной академической капелле 2 июня пройдет гала-концерт лауреатов этого телепроекта 2016 и 2018 годов. Они выступят в сопровождении Симфонического оркестра Капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. В Концертном зале Мариинского театра 3 июня с Первым скрипичным концертом Генрика Венявского выступит 12-летняя скрипачка Лея Чжу - обладательница премии "Золотой Щелкунчик" 2015 года.

Девушки - за дирижерским пультом

Афиша "Музыкального Олимпа" наглядно показывает, как стремительно молодеет мировое исполнительское искусство, том числе и в дирижировании, где больших успехов добились девушки. Так, в прошлом году первую премию Международного конкурса дирижеров Принцессы Астрид в Трондхейме (Норвегия) завоевала кореянка Ювон Ким, победителем Международного конкурса дирижеров в Токио (Япония) стала Нодока Окисава из Японии, а вторую премию Международного конкурса молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания) получила россиянка Анна Ракитина. Все они выступят на фестивале.

Традиционно "Музыкальный Олимп" даст серию специальных концертов в Детском хосписе, в Доме ветеранов войны, в Доме ветеранов сцены имени Марии Савиной и в Следственном изоляторе "Кресты"

"Музыкальный Олимп" был основан в 1996 году пианисткой, продюсером, телеведущей Ириной Никитиной. В нынешнем году фестиваль пройдет в 24-й раз. Специально для этого праздника юных талантов композитор Андрей Петров сочинил увертюру для симфонического оркестра "Виват, Олимп!", которая неизменно звучит в начале каждого фестиваля.