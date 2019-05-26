Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн. Об этом сообщили организаторы прошедших в субботу вечером торгов из аукционного дома Christie's.

"Топовым лотом была работа Чжао Уцзи "Триптих 1987-1988", которая была продана за 178 млн гонконгских долларов [$22,8 млн]", - заявил представитель Christie's.

Оценочная стоимость картины составляла $15-20 млн. Имя покупателя не раскрывается.

Речь идет о крупном полотне размером 200 на 486 см, выполненном маслом. На нем изображен пейзаж в желто-синих тонах, воплощенный не в традиционном стиле, а, скорее, в духе западного абстракционизма. Такое смешение давно стало фирменным почерком мастера.

На этих же торгах за $12,5 млн также была продана другая работа этого же автора под названием "17.01.66", выполненная в 1966 году в духе абстракционизма.

О художнике

Чжао Уцзи родился в Пекине, учился каллиграфии и живописи в художественной школе Ханчжоу. В 1948 году он переехал в Париж, и именно там в его картинах стала проявляться тяга к абстракционизму. Молодой китайский автор черпал вдохновение в работах Матисса и Пикассо, оказался под влиянием западного модернизма, работ импрессионистов и экспрессионистов. В то же время он не забывал про китайские мотивы и активно экспериментировал со стилем.

В конце 1950-х годов уже получивший мировую известность Чжао перестал давать названия своим картинам - вместо этого он просто писал даты завершения работ. Спрос на них оставался стабильно высоким в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, а также на азиатском рынке.

Последние годы жизни Чжао Уцзи провел на берегу Женевского озера. До самой смерти (9 апреля 2013 года) он занимал одно из ведущих мест в рейтинге наиболее дорогих современных художников. Осенью прошлого года один из его крупных триптихов под названием "Июнь-октябрь 1985" ушел с молотка в Гонконге за рекордную сумму в $65,2 млн.