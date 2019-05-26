Гран-при арктического кинофестиваля на Чукотке получила лента финских кинематографистов

ТАСС, 26 мая. Неигровой фильм финских кинематографистов "Северный травелог" получил гран-при арктического кинофестиваля "Золотой ворон" на Чукотке, сообщил ТАСС программный директор фестиваля Филипп Абрютин.

"В течение всей фестивальной недели зрители голосовали за фильмы. Достаточно необычно, что гран-при присужден неигровой картине - ленте финских кинематографистов "Северный травелог", - сказал Филипп Абрютин.

Эту картину зрителям представили режиссер Кира Алина Яяскеляйнен и оператор Йоона Ээрик Петтерссон. "Я понимаю, почему фильм так понравился зрителям, почему он вызвал такой отклик. Это удивительно, что финский путешественник 100 лет назад снимает фильм про Чукотку, а уже в наше время приезжает другой финский режиссер и дополняет эту картину. Фильм дает полное ощущение связи между народами и странами", - сказала ТАСС актриса Анна Чурина.

Как сообщил Филипп Абрютин, главный приз арктического кинофестиваля "Золотой ворон" за игровой фильм достался картине "Надо мною солнце не садится" якутского режиссера Любови Борисовой. Главный приз за неигровое кино присужден ленте режиссера из Дании (Гренландия) Лау Лассе "Ворон и чайка".

"Фестиваль удался на 100%. Все показы собрали полные залы, большой резонанс в социальных сетях и мессенджерах. Фестиваль объединил кинематографистов почти из всех арктических стран и регионов: Дании, Норвегии, Финляндии, Канады. Консул США специально прибыл в Анадырь, чтобы увидеть представленные на мероприятии картины. Все видят в этом фестивале момент объединения, кооперации (арктических регионов) в сфере кино", - сказал Филипп Абрютин.

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" открылся 20 мая в Анадыре. Это одно из главных культурных событий Крайнего Севера. В фестивале принимали участие кинематографисты 10 стран, в том числе Северной Америки и Скандинавии, а также северных регионов России.