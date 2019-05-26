На Чукотке состоялась премьера фильма "Последнее испытание" о захвате заложников

ТАСС, 26 мая. Премьера фильма "Последнее испытание" о захвате заложников состоялась на закрытии кинофестиваля "Золотой ворон" на Чукотке, сообщил ТАСС программный директор фестиваля Филипп Абрютин.

"В рамках церемонии закрытия кинофестиваля "Золотой ворон" в Анадыре состоялась премьера фильма "Последнее испытание". Зрителям картину представили режиссер Алексей Петрухин, актеры Анна Чурина и Олег Тактаров", - сказал Филипп Абрютин.

Лента очень хорошо принята зрителями арктического кинофестиваля. "Этот фильм гораздо глубже, чем 99% того, что сейчас снимается в мире. Фильм основан на человеческих судьбах, на ситуациях, когда человек проявляет все свое "я". Фильм очень напряженный, не отпускает ни на секунду. На показе в культурном центре ФСБ люди, которые участвовали в похожих событиях, жали руку и благодарили", - сообщил ТАСС актер Олег Тактаров.

Фильм "Последнее испытание" - сиквел картины "Училка" Петрухина, в которой главную роль также сыграла Ирина Купченко. Основное действие ленты происходит в доме культуры "Мир", где должна пройти премьера мюзикла "Ромео и Джульетта". Но в зал врываются террористы, которые берут зрителей в заложники. События фильма перекликаются с произошедшим в октябре 2002 года захватом террористами зрителей мюзикла "Норд-ост" в Театральном центре на Дубровке.

В фильме снимались Олег Тактаров, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин и другие. В массовых сценах захвата зала террористами приняли участие 750 человек. Среди них были и реальные пострадавшие от теракта на Дубровке.

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" открылся 20 мая в Анадыре. Это одно из главных культурных событий Крайнего Севера. В фестивале принимали участие кинематографисты 10 стран, в том числе Северной Америки и Скандинавии, а также северных регионов России.