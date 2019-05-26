Актер Олег Тактаров назвал арктический кинофестиваль на Чукотке уникальным явлением

ТАСС, 26 мая. Актер Олег Тактаров сказал ТАСС, что завершившийся в воскресенье на Чукотке кинофестиваль "Золотой ворон" - уникальное явление.

"Это фестиваль действительно для людей, большинство других кинофестивалей - для кулуаров. То есть устраиваются кордоны, отсекаются журналисты класса "Б", потом актеры класса "Б", потом из актеров, журналистов, продюсеров отсекаются все класса "С". Градации убивают всю идею фестивалей", - сказал Олег Тактаров.

Он отметил, что арктический фестиваль в Анадыре можно назвать по-настоящему солнечным. "Приятно, что на каждом показе, будь это игровое или документальное кино, полный зал. Это отличает его от других фестивалей, потому что мы знаем, что часто фильмы показываются при пустых залах на обычных фестивалях. Сейчас было закрытие, и люди стояли, сидели на ступеньках", - сказал актер.

Олег Тактаров сыграл одну из главных ролей в фильме "Последнее испытание", премьера которого состоялась в рамках закрытия арктического фестиваля "Золотой ворон". Фильм - сиквел картины "Училка" Алексея Петрухина. События фильма перекликаются с произошедшим в октябре 2002 года захватом террористами зрителей мюзикла "Норд-ост" в Театральном центре на Дубровке.

"Золотой ворон" - один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Его отличительной особенностью является то, что главных победителей конкурсных программ определяет зритель. Кроме зрителей фильмы оценивает жюри кинофестиваля, состоящее из профессиональных кинематографистов, которое по итогам фестиваля вручает специальные призы. Организаторами фестиваля являются Союз кинематографистов России, продюсерский центр "Молодежные инициативы" и правительство Чукотского автономного округа.

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" прошел 20-26 мая в Анадыре. Это одно из главных культурных событий Крайнего Севера. В фестивале принимали участие кинематографисты из 10 стран, в том числе Северной Америки и Скандинавии, а также северных регионов России.