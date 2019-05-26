Прилепин: получивший премию "Национальный бестселлер" Андрей Рубанов долго шел к успеху

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Андрей Рубанов, получивший ежегодную общероссийскую литературную премию "Национальный бестселлер" в 2019 году с романом "Финист - ясный сокол", долго шел к успеху, и он оказался абсолютно заслуженным. Таким мнением поделился в воскресенье с журналистами российский писатель, лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2016 год, лауреат премий "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Большая книга", Бунинской премии Захар Прилепин.

"Андрей Рубанов замечательный писатель и долго шел к успеху. У нас вообще есть поколение 69-го года рождения - поколение, которое не успело в момент своей молодости стать знаменитыми - Алексей Иванов и Дмитрий Данилов, есть целая компания. Была возвращенная литература, все начинали читать Михаила Булгакова, Александра Солженицына, и у них молодость пролетела, они стартанули уже в 40 лет, и то, что им потихоньку воздается за потерянную тогда молодость, это очень хорошо", - сказал писатель.

Прилепин подчеркнул, что у Рубанова есть несколько классических текстов: "Сажайте, и вырастет", "Хлорофилия". "Финист - ясный сокол" я еще не читал, но я просто знаю, что Андрей очень достойный парень", - добавил он.

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году фондом "Национальный бестселлер" (среди учредителей - издатель Константин Тублин, писательница Татьяна Набатникова и литературный критик Виктор Топоров). Вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания.

В 2011 году в честь десятилетия премии была вручена особая награда "Супер-Нацбест". Лауреата выбирали среди победителей предыдущих лет. Звания лучшей книги десятилетия был удостоен роман Захара Прилепина "Грех". Победителю вручили денежный приз в размере $100 тыс..

26 мая 2018 года лауреатом премии был объявлен Алексей Сальников. В 2019 году на соискание премии номинированы 44 произведения, из них в короткий список вошли шесть работ. Это "Я буду всегда с тобой" Александра Етоева, "Славянские отаку" Упыря Лихого, "Калечина-малечина" Евгении Некрасовой, "Четверо" Александра Пелевина, "Финист - ясный сокол" Андрея Рубанова и "XX век представляет. Кадры и кадавры" Михаила Трофименкова.

"Герой и время"

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева. В открытии фестиваля в субботу приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.