Олег Басилашвили представил свою новую книгу читателям в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Актер театра и кино, Народный артист СССР Олег Басилашвили представил петербургским читателям в воскресенье свою новую книгу "Палата №26. Больничная история". Встреча состоялась в рамках XIV Международного книжного салона, который в эти дни проходит в Петербурге.

"Театр сейчас, кинематограф и литература, мне кажется, находятся в таком положении, когда люди лихорадочно пытаются найти выразительные средства, чтобы добраться до сердец читателя, слушателя, зрителя, и порой их находят - очень редко. Но все-таки, в основном, - тишина, в основном, ответы на вопросы, которые нас мучают, мы не получаем. Я не говорю, что моя книжка дает ответы, наоборот, она задает вопросы - самому себе. Мне бы хотелось, чтобы в результате прочтения этой книжки возникли вот такие вопросы, на которые нет ответа", - сказал Басилашвили.

В своей книге он рассказывает о своем детстве, о родителях, друзьях, о работе в театре и в кино, о гастролях, о политике и многом другом. "У нашего Антона Павловича Чехова есть "Палата №6" - это палата, где содержат сумасшедших, но у меня "Палата №26", так что некая перекличка по смыслу, а не по писательскому таланту, естественно, там существует", - добавил артист. По его словам, работая над книгой, он пытался разобраться в том, что происходит в окружающем мире, в стране, что меняется в отношениях между людьми.

Это уже вторая книга Басилашвили. В 2012 году в свет вышли его мемуары под названием "Неужели это я?! Господи..", где он рассказал о своих корнях, о работе на сцене и в кино, об общественной деятельности и о личной жизни.

Размышления о современном искусстве

На встрече с читателями Басилашвили также поделился своими размышлениями о современном театральном искусстве, кинематографе. "Я образцов, которые вырабатывали бы во мне и зрителе человека, пока в театре не вижу - за редчайшим исключением. В лучшем случае - хорошо сделанное развлечение", - сказал он.

Рассуждая о современных режиссерских приемах в рамках театральных постановок, он отметил, что "любые средства хороши, которые заставляют в нас проснуться простым нужным человеческим чувствам". Вместе с тем, по мнению Басилашвили, "подчас эти средства используются многими режиссерами для прикрытия своей неумелости".

"Задача литературы, культуры и вообще искусства - держать на прежнем уровне вот эту планку, которую я бы сейчас назвал морально-нравственной доминантой происходящего", - сказал он.

О Басилашвили

Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 годе окончил Школу-студию МХАТ, по распределению был направлен в Сталинградский драматический театр (ныне - Волгоград), однако в том же 1956 году переехал в Ленинград, где поступил в Театр имени Ленинского комсомола.

В 1959 году перешел в Ленинградский Академический Большой драматический театр имени М. Горького (ныне - им. Г.А. Товстоногова; БДТ), со второй половины 1960-х годов стал одним из ведущих актеров театра. На сцене БДТ сыграл около 50 ролей. В кино наибольшую популярность Басилашвили принесли роли в картинах Георгия Данелия и Эльдара Рязанова.

Петербургский книжный салон

XIV Международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая. В этом году он посвящен 100-летию со дня рождения Даниила Гранина и Году Театра. В основную программу салона вошли конференции и дискуссии по вопросам состояния книжной отрасли в России, детского чтения, будущего литературных журналов. В работе книжного салона принимают участие представители 12 регионов России и 25 стран.

Событие входит в программу празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга. Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

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