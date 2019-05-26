{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский пообещал поддержку украинскому кино

Президент Украины заявил, что поддержка украинского кинопроизводства является одной из приоритетных задач

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержку украинскому кинопроизводству.

"Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - написал глава государства в воскресенье на своей странице в Facebook, упомянув о кинематографической неделе на Украине. "В четверг - 100-летия Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - констатировал он.

Зеленский указал, что "поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач". "Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут избирать наше кино. Кино, снятое на Украине", - добавил он.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети"
Микелла Абрамова поздравила всех участников конкурса с победой
Читать полностью