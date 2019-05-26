Посвященный Чехову спектакль "Донка" вернулся на московскую сцену спустя девять лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спектакль "Донка", поставленный швейцарским режиссером Даниэле Финци Паской в 2010 году к 150-летию со дня рождения Антона Чехова, увидели в воскресенье московские зрители после девятилетнего перерыва. Представление прошло в Театре имени Моссовета в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.

"Когда мы были здесь девять лет назад, это было начало всего, потом мы объехали весь мир, были во многих странах, и каждый раз мы находили маленькие детали, которые старались сделать более красивыми, более глубокими, полными света", - сказал ТАСС режиссер постановки. После премьеры в Москве в 2010 году артисты в течение пяти лет гастролировали с постановкой, а в 2018 году она вновь вернулась на сцену швейцарского города Лугано в несколько измененном виде.

"Донка" была поставлена Компанией Финци Паски совместно с Чеховским фестивалем и Театром "Види-Лозанн". Роли исполняют Андре-Анн Гинграс-Рой, Беатрис Сайад, Дэвид Менес, Эвелин Лафорест и другие артисты. В спектакле участвуют как актеры из первоначального состава труппы, так и новые артисты. Действие на сцене происходит под музыку Марии Бонзаниго.

По словам Финци Паски, спектакль содержит много маленьких деталей и отсылок, которые найдет человек, знающий жизнь и творчество Чехова. "На самом деле, идея была создать такую картинку, которая смогла бы затронуть душу зрителя. Если кто-то действительно хорошо знает Чехова, он поймет, что мы прыгаем от одной его истории к другой, но это вовсе необязательно знать, гораздо важнее чувствовать все происходящее", - подчеркнул он.

Название спектакля происходит от знакомого любителям рыбалки термина: донка - это удочка с колокольчиком, который звенит, когда рыба клюет. "Мы были в Таганроге, в доме, где жил Чехов, на одном столике я увидел небольшой колокольчик, нам рассказали, что его крепят к удочке во время рыбалки, - поделился режиссер. - Каждый из нас, создавая что-то, ищет хорошие идеи, и это все напоминает рыбалку. Когда мысль приходит в голову, нужно быть очень внимательным, суметь вовремя ее поймать".

"Выудить" русскую душу

Финци Паска рассказал, что в своем спектакле он попытался понять русскую душу. "На сцене не русские актеры, они родом из разных стран, и все мы пытаемся понять и представить русскую душу, мы пытаемся быть русскими", - пояснил он.

В ходе постановки перед зрителями в исполнении гимнастов и акробатов предстают врачи, монахини, девушки легкого поведения. "Я пытался отразить жизнь Чехова. Недавно опубликовали одни из его дневников, мы часто отсылаемся к этим записям. Они отражают идеи проектов, которые никогда не были воплощены", - сказал режиссер, добавив, что использовал не персонажей из произведений автора, а его идеи, мечты и воспоминания.

Финци Паска напомнил, что Чехов определял жанр многих своих произведений как комедия, однако публика видела в них социальные драмы. "В моем шоу участвуют клоуны, я хотел сделать его счастливым, добавить комичности", - отметил он.

Зал стоя встречал финальные выходы артистов. Вместе со зрителями аплодировали режиссер постановки и генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин. Московская публика увидит спектакль 27, 28, 29, 30 и 31 мая. Артисты приедут также в Ярославль 9 и 10 июня и в Санкт-Петербург 18 и 19 июня.

Чеховский фестиваль пройдет в Москве и других городах России с 14 мая по 21 июля 2019 года.