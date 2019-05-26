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"Аладдин" Гая Ричи возглавил российский прокат по итогам выходных

На втором месте расположился мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2, на третьем - "Покемон. Детектив Пикачу"
Уилл Смит на премьере фильма "Аладдин" в США EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Уилл Смит на премьере фильма "Аладдин" в США
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фильм Гая Ричи по мотивам мультфильма студии Disney "Аладдин" (Aladdin) собрал 413,5 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа и возглавил прокат по итогам выходных. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 мая.

Картина вышла на российские экраны 23 мая. Роль Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а образ Джинна из волшебной лампы воплотил Уилл Смит.

На втором месте расположился мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" (Secret Life of Pets 2) режиссера Криса Рено, превью-показы которого стартовали в России 25 мая и уже принесли картине более 150 млн рублей. Официальный старт российского проката анимационного фильма о домашних питомцах назначен на 30 мая.

Третью строчку рейтинга занял игровой фильм "Покемон. Детектив Пикачу" (Pokemon: Detective Pikachu), собравший за минувшие выходные 94,2 млн рублей. Картина режиссера Роба Леттермана основана на одноименной приключенческой видеоигре японской компании Nintendo ("Нинтендо"). Фильм, вышедший в российский прокат 16 мая, рассказывает о мире, где люди и покемоны живут вместе и объединяют усилия для раскрытия преступлений. В картине снялись реальные актеры, а покемона Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.

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