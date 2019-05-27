Девять коллективов из стран БРИКС собрал фестиваль театров кукол в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Девять театральных коллективов из пяти стран принимают участие в международном фестивале "Волшебный мир театра кукол стран БРИКС", который впервые проводится в России. Церемония открытия прошла в воскресенье на площадке перед Русским государственным драматическим театром им. М. Горького в Махачкале.

Впервые в стране

В фестивале принимают участие профессиональные театральные кукольные коллективы из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Среди них - бразильский коллектив "Иллюзория", индийский театр кукол "Аакаар", Институт кукольного искусства из Китая, "Инала театр" из ЮАР. Россию представляют Волгоградский областной театр кукол, Вологодский областной театр кукол "Теремок", театр на ходулях "Шоу великанов" из Крыма, Мытищинский театр кукол "Огниво" и Дагестанский государственный театр кукол.

Стартовало мероприятие в аллее на проспекте им. Расула Гамзатова шествием участников фестиваля, которые дошли до площадки перед Русским драмтеатром им. М. Горького. Здесь артисты-кукольники показали небольшие номера и поздравили зрителей с началом международного фестиваля.

"Международный форум театров кукол такого формата впервые проходит в нашей стране, и мы гордимся, что именно Дагестану было предоставлено почетное право принимать его в рамках Года театра в России. Этот фестиваль имеет огромное значение для развития международных гуманитарных связей, профессиональных и личных контактов", - сказал на церемонии первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

"Уверен, что наш фестиваль, несомненно, станет еще одним символом дружбы и взаимопонимания между народами регионов многонациональной России и зарубежными странами-участницами фестиваля", - заключил первый вице-премьер региона.

Культура объединяет

"Сегодня мы принимаем театры кукол стран БРИКС. Здесь пять стран мира, три континента. Россию представляют пять коллективов, включая Дагестанский государственный театр кукол. Такого плана фестиваль проводится впервые. Культура объединяет людей, страны, континенты. И язык театра, музыки не требует перевода. Язык искусства - общепонятный", - сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Происходящее событие очень важно для мирового творческого сообщества, которое нуждается в объединяющем начале. Я считаю, что нет места лучше, чем Дагестан, где это объединение чувствуется как нельзя сильно. Ведь в этой удивительной республике в мире и согласии живет столько этносов и культур. Мы выражаем народу этого замечательного региона свое восхищение", - сказал на открытии фестиваля руководитель театра "Иллюзория" из Бразилии Игорь Годинья Роша.

По словам директора и художественного руководителя Дагестанского театра кукол Аминат Яхьяевой, день открытия фестиваля "Волшебный мир театра кукол стран БРИКС" - это "судьбоносное событие не только для творческого коллектива Дагестанского государственного театра кукол, но это событие войдет в историю театрального искусства нашей республики и страны".

"У нашего фестиваля очень большая гуманитарная миссия - объединить людей, живущих в разных странах и на разных континентах, в разных этнических условиях, но заинтересованных в развитии культурных контактов между регионами России и мировым культурным социумом", - сказала Яхьяева.

Завершилась церемония открытия фестиваля выступлением джазового оркестра и артистов Дагестанской госфилармонии им. Т. Мурадова, а также танцевальных ансамблей республики.

Программа фестиваля

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе фестиваля пройдет и экономический форум с рассмотрением вопросов экономической культуры, бизнеса, меценатства, благотворительности. Также в ходе мероприятия гостям представят иллюстративную книгу "Театральный словарь" на языках стран - участниц фестиваля.

Кроме того, 28 мая в выставочном зале Союза художников Дагестана откроется выставка "Семейная династия" известного театрального художника в области искусства кукольного жанра, обладателя пяти национальных премий "Золотая маска" Виктора Никоненко. Желающие смогут также посетить выставку кукол стран БРИКС и выставку детского рисунка "Волшебный мир кукол", а также принять участие в старте Детского технодома.

Фестиваль завершится 1 июня. В этот день Дагестанский государственный театр кукол представит одну из своих лучших постановок - сказочный спектакль по А. Грину "Алые паруса".

Фестиваль проходит в рамках Года театра в России. Организаторами его являются Министерство культуры Дагестана, Департамент культуры межрегионального координационного совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Москвы и Дагестанский государственный театр кукол при поддержке Минкультуры РФ, Союзов театральных деятелей России и Дагестана и администрации Махачкалы.