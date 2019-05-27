В сети появилась 15-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Гипноз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в понедельник пресс-служба киностудии.

"По сюжету эпизода Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях. Матроскин гипнозу не поддается, а вот стоявший рядом с Котом почтальон Печкин впадает в транс и начинает совершать нетипичные для себя поступки", - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступила Евгения Жиркова. Мультсериал выходит с 2018 года.

В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в начале июня станет известно, кто озвучит новую героиню мультсериала - возлюбленную почтальона Печкина. "В сериале также регулярно появляются новые персонажи, самым ожидаемым из которых является няня Веры Павловны, у которой по сюжету фильма завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным. О том, кто озвучит новую героиню, станет известно в начале июня", - уточнили в пресс-службе.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.