Президентская библиотека за 10 лет существования сформировала фонд из 770 тыс. документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Фонд Президентской библиотеки, которая 27 мая отмечает 10 лет со дня своего открытия, превысил 770 тыс. единиц хранения, сообщил ТАСС заместитель генерального директора библиотеки Валентин Сидорин.

"С 2009 года фонд крупнейшего электронного хранилища существенно увеличился: если десять лет назад он составлял 42 тыс. единиц хранения, то к концу 2018 года уже превысил 770 тыс.", - рассказал Сидорин.

Фонд Президентской библиотеки состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку РФ. Коллекция включает цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций, фотографий и других материалов. Собрание постоянно пополняется.

"Самый впечатляющий в развитии был предыдущий юбилейному год: в 2018-м фонды увеличились почти на 200 тыс. единиц хранения, подписано около 400 соглашений о сотрудничестве, в три раза, до 20 тыс. фотографий, выросла коллекция изобразительных материалов. Поставлен рекорд посещаемости: более 25 тыс. человек посетили [здание библиотеки в Петербурге] на Сенатской, 3, до этого максимум было 15 тыс. человек. Растет интерес к материалам той части электронного фонда, которая находится в открытом доступе на портале Президентской библиотеки: в 2018 году количество уникальных посетителей сайта превысило 2 млн человек", - отметил Сидорин.

По его словам, в 2018 году библиотекой было открыто 200 центров удаленного доступа для читателей. Всего у Президентской библиотеки действует около 1 тыс. удаленных электронных читальных залов во всех 85 субъектах Российской Федерации и 39 центров удаленного доступа в 30 странах.

Общегосударственное электронное хранилище

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и ведет также библиографическую, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность.

В комплексе библиотеки созданы читальные, выставочные и конференц-залы, оснащенные современной техникой, и мультимедийный зал с индивидуальными рабочими местами. В составе Президентской библиотеки действуют также телевизионный комплекс, центры оцифровки и хранения цифровых данных, собственный издательско-полиграфический комплекс.

В Президентской библиотеке проходят общегосударственные мероприятия, концерты, видеолектории и киноклубы.