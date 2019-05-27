Участникам ПМЭФ предложат посетить пушкинские музеи в день 220-летия со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), первый день работы которого (6 июня) в этом году совпадает с празднованием 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, смогут посетить четыре музея, расположенных по петербургским адресам поэта. В рамках Фестиваля культур участники форума смогут присоединиться к чтению стихотворений классика, рассказали ТАСС во Всероссийском музее А.С. Пушкина.

"Музей постоянно сотрудничает с оргкомитетом ПМЭФ, в 2018 году мы предлагали гостям форума экскурсии в усадьбу Державина и мемориальный музей-квартиру Некрасова, в этом году приглашаем в Царскосельский Лицей, музей-квартиру Пушкина на Мойке, 12 и музей-дачу поэта в Пушкине", - сказала заместитель директора по развитию музея Татьяна Вергун.

Она добавила, что на Мойке участники ПМЭФ смогут увидеть не только музей-квартиру поэта, но и экспозицию на цокольном этаже здания, которая рассказывает об истории дома, о последнем годе жизни Пушкина, дуэли и о восприятии обществом его гибели.

И российским, и зарубежным гостям при посещении пушкинских музеев будут предоставлены аудиогиды с подробным рассказом о каждом экспонате и о том, какой период жизни и творчества Пушкина с ним связан. Желающие смогут присоединиться к экскурсиям на русском, французском и английском языках.

Пушкинские адреса

Участники форума смогут проследить весь петербургский период жизни и творчества Пушкина. Музей в Царскосельском Лицее, которому в этом году исполняется 70 лет, воссоздает обстановку учебных классов, залов, библиотеки и спален воспитанников начала XIX века такими, какими их видел поэт и его лицейские товарищи. Дополнить впечатление можно прогулкой в Екатерининском и Александровском парках Царского Села, также включенными в программу Фестиваля культуры - Пушкин часто гулял в них и упоминал в стихах.

Дача Пушкина, ставшая музеем в 1958 году, интересна еще и тем, что это деревянное одноэтажное здание уцелело в годы немецкой оккупации и предстает таким же, как во времена поэта. Пушкин прожил здесь несколько месяцев в 1831 году, вскоре после свадьбы с Натальей Гончаровой, здесь были написаны письмо Онегина к Татьяне, "Сказка о царе Салтане" и другие произведения.

Мемориальный музей на Мойке, 12, где была последняя квартира Пушкина, традиционно становится 6 июня центром торжеств в честь дня рождения поэта, и в этом году гости ПМЭФ, побывав здесь, смогут стать их зрителями и участниками. Вергун рассказала, что в музее в этот день будут читать стихи у открытого микрофона, а также установят специальный баннер и камеру, с помощью которых любой желающий сможет записать свое личное поздравление в честь Пушкинского дня - это продолжение масштабной акции "С днем рождения, Пушкин", проводившейся с апреля в социальных сетях.

Мойка, 12 - единственная петербургская мемориальная квартира Пушкина, расположенная в бывшем особняке князей Волконских, именно здесь он умер 29 января (10 февраля) 1837 года после смертельного ранения на дуэли. Интерьеры квартиры реконструированы по документам и свидетельствам современников, в числе подлинных экспонатов - посмертная маска Пушкина, сделанная скульптором Иваном Витали, локон поэта, жилет, в котором он был в день дуэли.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.