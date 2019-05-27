Фильм Балагова "Дылда" вошел в основную программу кинофестиваля "Зеркало"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фильм-призер Каннского фестиваля "Дылда" включен в основную конкурсную программу XIII международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало". Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе смотра.

"От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", - рассказали в пресс-службе. 27-летний выпускник Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, Балагов уже принимал участие в конкурсе "Зеркала" в 2017 году. Балагов снова приедет в Иваново и лично представит картину зрителям". На 72-м Каннском кинофестивале картина Балагова участвовала в программе "Особый взгляд" - второй по значимости после основного конкурса. За нее Балагов удостоен приза за лучшую режиссуру.

Об основной программе

Всего в основном конкурсе фестиваля "Зеркало" представлены девять фильмов, в производстве которых приняли участие 15 стран. Среди конкурсантов "Зеркала" фильмы-победители и участники самых престижных кинофестивалей в мире - Венецианского, Берлинского, фестивалей в Роттердаме, Гетеборге, Сан-Себастьяне и Торонто.

Среди фильмов - "Бумажные флаги" режиссера Натана Амброзионив (Франция), "Отвези меня туда, где хорошо" Эны Сендияреич (Нидерланды, Босния), "Слепое пятно" - работа режиссера Тува Новотны из Норвегии, "Конец сезона" Эльмар Иманова (Азербайджан, Германия, Грузия), "Тридцать" Симона Костова (Германия), "Красный" (Rojo) Беньямина Найштата (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Франция, Швейцария), "Ирина" (Irina) режиссера Надежды Косевой из Болгарии, а также лента "После моего ухода" Нимрода Эльдара (Израиль).

"От Аргентины до Израиля, от Азербайджана до Испании, от Балкан до Скандинавии - таков географический диапазон фильмов, отобранных в конкурс "Зеркала". Это преимущественно работы молодых режиссеров, ищущих свой авторский язык и стиль. Жанры многообразны - от сюрреалистической трагикомедии до современной cinema verite (правдивое кино). Больше, чем обычно, в программе работ женщин-режиссеров, - и это не дань моде, а отражение реальных перемен в кинопроцессе", - привели ТАСС в пресс-службе слова программного директора фестиваля Андрея Плахова.

В жюри смотра вошли режиссеры Эмир Байгазин (Казахстан), режиссер Дарья Жук (Белоруссия), режиссер монтажа Джо Бини (США), сценарист Маурицио Брауччи (Италия) и актриса Алиса Хазанова (Россия).

О фестивале

Фестиваль будет проходить с 14 по 21 июня в Иваново и Ивановской области. Открытие фестиваля состоится на Георгиевской площади Юрьевца города, где провел детство Андрей Арсеньевич Тарковский и где теперь находится его Дом-музей, Архив и Культурный центр.

По итогам фестиваля лауреты получат три приза - Гран-при, приз за лучшую режиссуру и специальный приз.

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".