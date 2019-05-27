Кабмин одобрил проект соглашения об открытии культурного центра Сербии в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство одобрило проект соглашения с Сербией об открытии сербского культурного центра в Москве. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить… проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Сербии об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров. Поручить МИД России провести переговоры с сербской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение…", - говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно проекту соглашения, "в соответствии с принципом взаимности российская сторона учреждает Российский центр науки и культуры в городе Белграде, а сербская сторона учреждает культурный центр Сербии в городе Москве". При этом российский центр в сербской столице будет правопреемником уже существующего в Белграде культурного учреждения СССР/России, тогда как сербский культурный центр в российской столице будет открыт впервые.

Как указано в проекте соглашения, среди основных задач культурных центров двух стран будет реализация программ двустороннего гуманитарного, культурного, научно-технического и информационного сотрудничества, поддержка соотечественников, содействие изучению языков, развитие межрегионального сотрудничества и так далее.

О планах открыть сербский культурный центр в Москве в ноябре прошлого года говорила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, речь идет о создании доступного и полезного для всех культурного центра, который воплотит желание Белграда объединить в одном месте всех граждан Сербии и всех друзей сербской культуры в России.