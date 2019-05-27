Джеймс МакЭвой больше не планирует сниматься в фильмах про Людей Икс

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Актер Джеймс МакЭвой, снимавшийся в фильмах про приключения Людей Икс, больше не намерен перевоплощаться в одного из главных героев франшизы - профессора Икс. Об этом артист рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

Джеймс МакЭвой в мае впервые приехал в Россию с новым фильмом. Картина "Люди Икс: Темный Феникс" выйдет в прокат 6 июня. Сценарист и продюсер большинства фильмов про приключения Людей Икс Хатч Паркер сказал на пресс-конференции в Москве, что рассчитывает на продолжение производства картин с этими героями. Он пояснил, что окончательное решение будет зависеть от компании Disney, которой после объединения с компанией Fox принадлежат права на франшизу.

"Для меня история Людей Икс, история моего персонажа закончена, - сказал МакЭвой. - Насколько я знаю, и Disney, и Marvel публично заявляют, что фильмов про Людей Икс больше не будет, что их оставят пока в покое. Возможно, потом и придумают какое-то продолжение франшизы, но мне по крайней мере об этом ничего не известно". На вопрос, готов ли он сниматься в дальнейшем в фильмах про Людей Икс, актер ответил: "Нет! На данный момент - вот точно нет".

Рассказывая про своего героя, МакЭвой отметил, что в последнем фильме "Люди Икс: Темный Феникс" профессор изменился. "В нем много тщеславия, много эго, - пояснил актер. - Это всегда ему было свойственно, но в последней части это особенно заметно. Он как бы переходит от роли учителя и мастера к роли человека, который больше работает на публику, чем общается со своими близкими".

Популярность в России

Джеймс МакЭвой признался, что не ожидал такого внимания к своей персоне в России. "В день моего приезда мы гуляли ночью по Красной площади, и я был поражен тому рвению, с которым люди пытались получить мой автограф, - сказал актер. Такой реакции, такого энтузиазма не видел ни в одном городе мира".

При этом артист отметил, что собирается вновь посетить Россию. "Я хотел бы увидеть очень многое, - сказал МакЭвой. - Конечно, мне хотелось бы вернуться, потому что Москва меня действительно поразила. И солнечная погода, и люди, которые умеют наслаждаться жизнью. Понравилась архитектура".

Толстой и российское кино

В 2009 году Джеймс МакЭвой снялся в фильме "Последнее воскресение" про последние дни жизни Льва Толстого. На вопрос, какие русские классики и экранизации их произведений могли бы его заинтересовать, актер не ответил. "Честно говоря, даже не знаю, признался он. - Просто жду следующий хороший сценарий, который попадет мне в руки. Какое-то время назад я очень хотел сыграть Левина из "Анны Карениной" Толстого. Но пока это не случилось. Может быть, когда-нибудь я его и сыграю".

Кроме того, артист вместе с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли играл в фильме "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова. Ранее сообщалось, что может быть снято продолжение картины. "Несколько лет назад я читал сценарий второго фильма, но потом почему-то это никуда дальше не пошло и никак не продвинулось, - сказал МакЭвой. - Но мне было бы очень интересно узнать, как продолжилась история моего героя. Возможно, его сменил бы кто-то другой. Но это интересно, мне кажется, стоит снять все-таки".

МакЭвой также отметил, что не разделяет работу на имена и национальности. "Мне все это безразлично, - добавил он. - Самое важное - это материал, это хороший сценарий. Если он будет и если будет русский режиссер, скажу: "Да, я согласен".

Джеймс МакЭвой - шотландский актер, ему 40 лет. Среди самых известных фильмов с его участием - "Джейн Остин", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Сплит", "Стекло" и другие.