Мединский: массовые мероприятия способствуют росту посещаемости библиотек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Проведение публичных массовых мероприятий, таких как "Библионочь" или дни открытых дверей, способствует росту посещаемости российских библиотек. Об этом в понедельник сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в Российской государственной библиотеке на пресс-конференции, приуроченной к празднованию общероссийского Дня библиотек.

"Общее число посещений в прошлом году составило 442 млн человек, как ни странно, это даже чуть-чуть выше, чем это было в 2012 году, но при этом мы понимаем, что рост посещаемости библиотек - это показатель сложный. С одной стороны, рост традиционной посещаемости, когда человек приходит, берет книгу и работает в читальном зале, в целом по стране у нас снижается. В то же время посещаемость публичных массовых мероприятий, таких как "Библионочь" или дни открытых дверей - растет. Посещаемость таких мероприятий за шесть лет выросла на 35%", - сказал он.

"Библионочь" - ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2012 года. Ее целью является привлечение внимания к чтению, библиотекам, книжному делу. Организаторами акции являются Минкультуры РФ и портал культурного наследия и традиций "Культура.РФ".

День библиотек отмечается в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека). По традиции, к этой дате приурочены мероприятия, направленные на повышение роли книги в обществе, а также решение проблем развития библиотечного дела.