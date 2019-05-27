Минкультуры разработает "Концепцию развития библиотечного дела"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский предложил разработать "Концепцию развития библиотечного дела". Об этом в понедельник он сообщил в Российской государственной библиотеке на пресс-конференции, приуроченной к празднованию общероссийского Дня библиотек.

"Необходимо разработать "Концепцию развития библиотечного дела". Нам крайне важно согласовать наши подходы к развитию, определить систему приоритетов и целей, которые лягут в основу деятельности как федерального министерства, так и соответствующего уровня властей всех регионов", - сказал он.

По словам министра, концепцию необходимо разрабатывать совместно с профессиональным сообществом. "Я призвал все заинтересованные стороны - и руководителей библиотек, сотрудников библиотек, издателей, профессиональные ассоциации к тому, чтобы заняться разработкой концепции, которая поможет нам найти новое место библиотеки в развивающемся мире", - добавил он.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев отметил, что концепцию планируется представить уже в этом году. "Я в рамках Российской библиотечной ассоциации надеюсь, что в этом году мы такой документ представим, то есть это задача этого года", - сказал он.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда добавил, что концепция должна базироваться на "серьезных, концептуальных исследованиях".

Министр культуры также подчеркнул, что еще одним важным шагом в развитии отрасли станет создание Министерством культуры Совета библиотек, который будет заниматься вопросами их развития, научно-методической поддержки региональных и муниципальных библиотек.

День библиотек

День библиотек празднуется в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека). По традиции к этой дате приурочены мероприятия, направленные на повышение роли книги в обществе, а также решение проблем развития библиотечного дела.