ГМИИ и Русский музей вошли в жюри инклюзивного конкурса детских рисунков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Девятнадцать российских музеев, среди которых Пушкинский музей и Государственный Русский музей, вошли в жюри инклюзивного конкурса детских рисунков "Я художник - я так вижу", организованного социальным проектом "Колесо Обозрения". Об этом рассказали организаторы конкурса на пресс-конференции в ТАСС.

"Конкурс проходит в четвертый раз. В первый год нас поддержало четыре музея, и у нас было четыре победителя. Тогда нам сложно было представить, что в этом году у нас будет 19 музеев и конкурс станет всероссийским", - отметила основатель социального проекта "Колесо Обозрения" Наталья Черкасова.

В конкурсе принимают участие дети и подростки из 26 городов России. Тема в этом году - "Театр одного художника" - созвучна концепции Года театра 2019. Участникам предложено создать свои собственные интерпретации работ на театральную тему. Принимаются работы, созданные ребятами самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами.

Для участия нужно с 1 по 30 июня зарегистрироваться на сайте Ятаквижу.РФ, который уже сейчас работает в тестовом режиме. Работы будут приниматься до 30 августа от зарегистрированных участников. Объявление, награждение победителей, а также открытие выставки состоится 15 сентября в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н.А. Островского. Экспозицию можно будет увидеть как минимум в течение двух недель.

"Для выставки мы выберем 50 работ: 40 работ-победителей и 10 работ, отобранных вместе с куратором выставки. <…> Когда конкурсу исполнится пять лет, а это произойдет в следующем году, мы хотим сделать большую юбилейную выставку, где будут представлены работы, созданные за пять лет", - рассказала Черкасова.

В этом году конкурс впервые поддерживают Государственный Русский музей, Государственный исторический музей, государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Областной музей изобразительных искусств им. Врубеля (Омск), Областной музей изобразительных искусств (Кемерово), Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова (Абакан) и др. Каждый из музеев выберет по две лучших работы, также две работы выберет проект "Колесо обозрения" - таким образом, будет 40 лауреатов.

Мастер-классы

Специальным партнером проекта с момента его основания является Пушкинский музей. "Я бы хотела отметить, что огромная работа российских музеев с детьми, в том числе с детьми с особенностями развития или находящимися в трудной жизненной ситуации, ведется очень давно. И, конечно же, такие проекты как "Я художник - я так вижу", они помогают эту огромную работу, эти методические технологии использовать, чтобы объединять очень разных детей, очень разные семьи, и чтобы делать это в целом таким огромным социальным явлением", - сказала руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.

В рамках конкурса Пушкинский музей проведет серию мероприятий, среди которых инклюзивный мастер-класс художника, дизайнера и телеведущего Андрея Бартенева, мастер-класс арт-терапевта Марии Дрезниной, а также занятие в студии линогравюры Светланы Кочетковой.

О конкурсе

Конкурс проходит с 2016 года. В 2018 году проект стал всероссийским. "Колесо Обозрения" - некоммерческая организация и одноименный социальный проект об искусстве для детей с инвалидностью и их семей. Цели проекта: социокультурная реабилитация семей, в которых есть дети с инвалидностью, а также помощь музеям в формировании доступной среды. Конкурс "Я художник - я так вижу" проводится при поддержке Artsocial Foundation, благотворительного фонда "Обнаженные сердца" и Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России).