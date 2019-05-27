Сотрудники Лувра объявили о забастовке из-за большого числа посетителей

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Лувра объявили о забастовке в связи со слишком большим количеством посетителей, в понедельник музей будет закрыт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Лувра.

"По причине забастовки части персонала музея, связанного с большим количеством посетителей, Лувр будет закрыт в понедельник, - отметили в музее. - Мы приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим вас за понимание". Как уточняется, речь идет о сотрудниках службы безопасности и ресепшена. В музее также указали, что для возмещения средств, потраченных на билеты на 27 мая, посетителям необходимо отправить письмо на электронный адрес: aid-billetterie@louvre.fr.

"Ожидается, что количество посетителей в ближайшие дни останется высоким. Только посетителям с билетами, купленными через официальный сайт Лувра, гарантирован вход", - добавили в музее.

Радиостанция Europe 1 также приводит заявление профсоюза Sud Culture Solidaires, в котом говорится, что "Лувр задыхается", персонал отмечает беспрецедентное ухудшение условий для посетителей и для работы. По данным организации, в 2018 году посещаемость музея превысила 10,2 млн человек, при этом численность персонала продолжает сокращаться.