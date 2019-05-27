Василий Лановой и Ирина Купченко награждены премией имени Бродского

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Церемония вручения ежегодной премии "Бродский на Искье", приуроченная ко дню рождения поэта, прошла на итальянском острове Искья. Лауреатами стали народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РФ Ирина Купченко, сообщила ТАСС пресс-атташе театра имени Вахтангова Елена Кузьмина.

"Награда в 2019 году досталась народному артисту СССР Василию Лановому - за многолетний вклад в культуру и искусство, а народная артистка России Ирина Купченко стала лауреатом премии за успешную театральную деятельность и главную роль в постановке "Суббота, воскресенье, понедельник", - отметила она.

Спектакль по популярной пьесе Эдуардо де Филиппо "Суббота, воскресенье, понедельник" был поставлен в Театре имени Евгения Вахтангова итальянским режиссером Лукой де Фуско в январе 2019 года. Купченко играет роль жены главного героя Пеппино Приоре - Розу, самого Пеппино исполняет Евгений Князев.

Также лауреатами стали главный редактор журнала "Театрал", организатор международного фестиваля "Мир русского театра" Валерий Яков, оргкомитет отметил его за активный вклад в развитие театрального искусства и расширение международных театральных связей. Премию получил и действительный член Российского географического общества Сергей Никитин за активную деятельность по развитию туризма и издание путеводителей для пеших туристов по России и Италии.

Премия "Бродский на Искье" учреждена в 2013 году ассоциацией "Друзья Искьи" под эгидой Министерства культуры и туризма Италии при содействии администрации острова Искья и области Кампания, фонда "Лукино Висконти", Международной школы кино и театра. Среди лауреатов прошлых лет: народная артистка СССР Тамара Синявская, телеведущий Дмитрий Крылов, продюсер Ирена Лесневская, журналист Елена Якович (один из авторов фильма "Прогулки с Бродским"), кинокритик Алена Шумакова, заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский (автор книги "В поисках Бродского"), поэт-песенник Олег Митяев, композитор и музыкант Леонид Марголин, а также другие деятели культуры и журналисты.