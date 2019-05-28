Живое кино о живом человеке: в Москве завершены съемки фильма о Докторе Лизе

В центре Москвы, в переулке рядом с домом, где жила Елизавета Глинка, стоят спецтехника и актерские вагончики. Рядом — люди с рациями, которые узнают, готовы ли артисты войти в кадр. Артисты готовы

Съемочная площадка — настоящая квартира Доктора Лизы, куда Киностудию КИТ пригласил муж погибшей главы фонда "Справедливая помощь" Глеб Глинка. Он не только стал консультантом художественного фильма "Доктор Лиза" Оксаны Карас, но и снялся в эпизодической роли. ТАСС удалось побывать на площадке и увидеть, как проходит последний съемочный день фильма, выход которого запланирован на осень 2020 года. В кадре — Чулпан Хаматова (Доктор Лиза) и польский актер Анджей Хыра (Глеб Глинка). Константин Хабенский, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие уже отснялись. В квартире Глинки очень светло. Высокие потолки, массивная старинная мебель. Много книг, много икон. Картины. "Мы снимаем в квартире Елизаветы Петровны всего три смены из 35, у нас еще много разных объектов, они не все такие аутентичные, — рассказывает ТАСС режиссер Оксана Карас. — Павелецкий вокзал мы снимали на Павелецком вокзале, а, к примеру, фонд Доктора Лизы — в другом месте. Это было наше осознанное решение, мы не хотели, как все киношники, прийти и все разрушить. Фонд действующий, там все работает, слава Богу, дело Лизы живет".

Описание Съемки фильма "Доктор Лиза" © Киностудия КИТ/ТАСС

"Оксана, я жил с Елизаветой Петровной, чем ты хочешь меня напугать?" "Нам очень повезло, что Глеб Глебович сам предложил снимать в их квартире, — продолжает режиссер. — Мы еще десять раз переспросили: "Глеб Глебович, вы уверены, точно все продумали и все взвесили? Вы понимаете, что это такое, когда придет 50 человек съемочной группы? Мы все будем двигать, менять". На это он сказал: "Оксана, я жил с Елизаветой Петровной, чем ты хочешь меня напугать?" Изначально Оксана Карас говорила, что ни в коем случае не хочет делать фильм-памятник про Елизавету Глинку. И судя по всему, картина получается очень витальной, ни в коем случае не фильмом-эпитафией. "Конечно, по съемочному процессу никогда нельзя понять, каким получится кино, — поясняет режиссер. — Монтаж — это очень важный этап в работе над картиной, с его помощью можно сделать совсем другое кино. Можно сделать 15 версий фильма, они все будут с разными интонациями, с разными авторскими посылами. Но пока могу сказать, что у нас получается актерское кино, как я и хотела, человеческое кино, про отношения, про людей. Очень надеюсь, что оно будет живым, настоящим, что мы с артистами, с авторами найдем живые моменты в каждой сцене, чтобы драматические перипетии, которые есть в сценарии, рассказать живым, легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна — легкой, ироничной".

Описание Съемки фильма "Доктор Лиза" © Киностудия КИТ/ТАСС

Режиссер признается, что не была знакома с Елизаветой Глинкой. "Я никогда с ней не пересекалась, — говорит Карас. — Чулпан — да, конечно, была хорошо знакома". "Елизавета Петровна каждый день сталкивалась с болью, со смертью, болезнями, серьезными проблемами чужих людей, — поясняет режиссер. — И все равно умудрялась входить в эти ситуации с каким-то светлым чувством и юмором. Конечно, все это у нас есть благодаря тому, что главную роль играет Чулпан. Она этот характер передала, это гораздо важнее, чем внешнее сходство". Однако когда Чулпан выходит из актерского вагончика после грима, все вздрагивают: кажется, что это сама Елизавета Глинка. Короткие светлые волосы, скромное темное платье, нитка жемчуга на шее, белые кроссовки. Даже пластика актрисы и повороты головы, улыбка — все напоминает Елизавету Петровну. Преображение Чулпан Хаматовой "Конечно, нам было важно, чтобы Чулпан была похожа на Доктора Лизу, — рассказывает Оксана Карас. — У Елизаветы Петровны был очень узнаваемый стиль. Она одевалась со вкусом, любила классические вещи, всегда носила нитку жемчуга, серьги, с которыми практически не расставалась. У нее была узнаваемая прическа. У нее было четкое видение себя, своего образа, определенная подача себя. И это тоже удивительное женское качество. Она же каждый день соприкасалась с разными сторонами социальной жизни, выходила на вокзал, переодевалась в халаты и теплые бушлаты, но все равно сохраняла элегантность. И мы этот образ воссоздали".

Описание Съемки фильма "Доктор Лиза" © Киностудия КИТ/ТАСС

По словам режиссера, Чулпан Хаматова полностью изменилась внешне. "Здорово, что Чулпан, которая от природы брюнетка, без вопросов согласилась покрасить волосы, — рассказывает Оксана Карас. — Нужно понимать, что это тоже сложный процесс: окрашивание все происходило в пять-шесть этапов. И Чулпан, как очень талантливая актриса, переняла характер героини — в манере разговаривать, в том, как держится, смеется, улыбается. Но повторю — не это главное, главное — характер, который тоже, как мне кажется, передан очень достоверно". 25 апреля 2012 года На съемочной площадке вновь все приходит в движение. "Начали", — звучит по рации. Чулпан быстро ходит по комнате, открывает ящики комода — не может найти полис. Упрекает мужа. "Единственное, что прошу, — не трогайте мои документы, — говорит она. — Сейчас из опеки придут — и что?" Съемки останавливают, актриса подзывает режиссера и рассказывает, как видит эту сцену. "Было бы хорошо, чтобы я всюду посмотрела, и полис был бы там, где я уже искала, — предлагает Чулпан Хаматова. — Я порылась, не нашла, а он открыл и достал". "Чулпан в этой сцене очень темпераментная, а ты спокоен", — Карас по ходу съемок дает совет исполнителю роли Глеба Глинки. "Все события нашей картины укладываются в один день, — поясняет Оксана Карас. — Это среда, 25 апреля 2012 года. Один день, вырванный из жизни Елизаветы Глинки. Ничего знаменательного в нем нет, это просто день. До ее смерти оставалось еще четыре года, очень насыщенных, очень непростых, противоречивых. Все происходит здесь и сейчас. Есть только один настроенческий флешбэк, который касается жизни Елизаветы Петровны и Глеба Глебовича в Америке. Это середина 1990-х годов. Они молоды, дети совсем маленькие, они живут в Вермонте и не собираются переезжать в Россию". Ее энергия остается с нами "Наш фильм — жизнеутверждающая история, в которой бы мы не хотели говорить о смерти главной героини, — продолжает режиссер. — Для нас важно сделать живое кино, где Елизавета Петровна — человек, который будто бы до сих пор живет с нами. Все, что касается итогов, которые финалят ее жизнь, к ней неприменимо. Мы к Елизавете Петровне относимся как к живому человеку, которого можно критиковать, у которого есть недостатки. Это не памятник. Это живое кино о живом человеке. Масштаб личности Елизаветы Петровны таков, что и после смерти ее энергия продолжает быть с нами. Она сделала так много добрых дел для других людей, не для себя. Это мало кто умеет".

Описание Съемки фильма "Доктор Лиза" © Киностудия КИТ/ТАСС