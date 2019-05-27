Пять вузов представят спектакли на Первом "дипломном" фестивале в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль спектаклей выпускников театральных вузов откроется в Севастополе 29 мая, в него войдут молодежные работы представителей пяти вузов из разных регионов РФ, сообщила журналистам в понедельник заведующая литературно-драматургической частью Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Аксинья Норманская.

В 2019 году, который в РФ объявлен Годом театра, Севастополь примет несколько фестивалей. В том числе, Первый фестиваль театральных вузов России, где выпускники смогут представить свои дипломные спектакли. Его участники также встретятся с севастопольскими студентами и дадут мастер-классы.

"Выпускники лучших театральных вузов страны соберутся в Севастополе и покажут свои дипломные спектакли. В фестивальной афише - прославленные на весь мир театральные школы. Фестиваль будет наследовать традиции легендарного театрального проекта "Херсонесские игры", который в девяностые годы открывал в Севастополе имена будущих "звезд" театра и кино. Так, именно здесь в 1992 году впервые вся страна узнала о ныне всемирно известном коллективе "Мастерская Петра Фоменко", - сообщила Норманская.

По ее данным, с 28 мая по 1 июня на сцене театра имени Луначарского будут представлены спектакли Российского института театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии, Российского института сценического искусства (Санкт-Петербург), Ярославского государственного театрального института и Екатеринбургского государственного театрального института. Также свои спектакли представят студенческие театры вузов Севастополя.

Церемония открытия фестиваля пройдет 29 мая, в этот же день пройдет мастер-класс по сценической речи от преподавателя ГИТИСа. В последующие дни педагоги ВГИКа и ГИТИСа дадут мастер-классы по сценической пластике и актерскому мастерству. Запланированы творческие встречи с народным артистом РФ Владимиром Фокиным, ректором ГИТИСа Григорием Заславским, ректором ВГИК и президентом Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимиром Малышевым.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.